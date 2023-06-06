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Усик розповів, що хотів би зробити з Путіним

6 червня 2023 16:50
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Агабекян Карен
редактор
Усик розповів, що хотів би зробити з Путіним
Усик після перемоги над Джошуа. Фото: WBO
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що хотів би зробити під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Слова українця дуже не сподобаються росіянам.

Усик хотів би зробити так, щоб Путін не вижив, про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу KOLOSEUM .

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Вусик після реваншу з Джошуа. Фото: matchroom boxing

Усик порівняв президента Росії з чорною плямою

За словами Усика, у нього немає жодних емоцій щодо Путіна і при зустрічі він хотів би його вбити, але краще було б взагалі не зустрічатися.

"Якщо би у мене була зброя я би його вбив, а якщо би у мене не було зброї я би його задушив. Іншого виходу немає...чи я просто не хочу з ним зустрічатись. Тому що у мене до цієї людини немає ніяких відчуттів. Для мене це чорна пляма", — сказав Усик.

Також Усик назвав імперіалістичними дії Росії в Україні та розповів, що вся війна завершиться поверненням Сімферополя.

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