Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком arrow

Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

7 июня 2023 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из лидеров киевского "Динамо" может уйти из команды уже через несколько недель. Николаем Шапаренко интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов. 

Руководство "бело-синих" готово рассмотреть предложения по игроку, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Николай Шапаренко является последним активом киевского "Динамо", которого клуб может продать за двузначную сумму. Финансовый кризис вынуждает киевлян прощаться с ведущими футболистами. Зимой команду покинули Забарный и Цыганков. Скоро этот список может пополнить и Шапаренко. 

Варианты продолжения карьеры игрока 

Большую часть сезона 2022/2023 молодой Николай Шапаренко пропустил из-за травмы. Он провел на поле лишь 12 матчей, в которых сделал только две результативные передачи. Но европейские клубы сохранили интерес к 24-летнему полузащитнику. 

За прогрессом молодого футболиста продолжает следить римский "Лацио". Итальянская команда стала вице-чемпионом Серии А и сыграет в Лиге чемпионов. Руководство клуба рассчитывает усилить состав перед возращением в престижный турнир. 

Николай Шапаренко
Шапаренко на тренировке. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Несмотря на уход спортивного директора Игли Таре "Лацио" продолжает интересоваться Николаем Шапаренко. Римский клуб готов предложить за игрока 12 млн евро. Также в услугах украинца заинтересован английский "Брайтон", который тренирует бывший наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Переговоры по Шапаренко могут начаться после июньских матчей сборной Украины. 

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А.

Известная спортсменка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия с Ариной Соболенко из Беларуси.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас