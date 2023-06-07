Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Один из лидеров киевского "Динамо" может уйти из команды уже через несколько недель. Николаем Шапаренко интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов.

Руководство "бело-синих" готово рассмотреть предложения по игроку, сообщает Tutto Mercato.

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Николай Шапаренко является последним активом киевского "Динамо", которого клуб может продать за двузначную сумму. Финансовый кризис вынуждает киевлян прощаться с ведущими футболистами. Зимой команду покинули Забарный и Цыганков. Скоро этот список может пополнить и Шапаренко.

Варианты продолжения карьеры игрока

Большую часть сезона 2022/2023 молодой Николай Шапаренко пропустил из-за травмы. Он провел на поле лишь 12 матчей, в которых сделал только две результативные передачи. Но европейские клубы сохранили интерес к 24-летнему полузащитнику.

За прогрессом молодого футболиста продолжает следить римский "Лацио". Итальянская команда стала вице-чемпионом Серии А и сыграет в Лиге чемпионов. Руководство клуба рассчитывает усилить состав перед возращением в престижный турнир.

Шапаренко на тренировке. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Несмотря на уход спортивного директора Игли Таре "Лацио" продолжает интересоваться Николаем Шапаренко. Римский клуб готов предложить за игрока 12 млн евро. Также в услугах украинца заинтересован английский "Брайтон", который тренирует бывший наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Переговоры по Шапаренко могут начаться после июньских матчей сборной Украины.

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