Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Один із лідерів київського "Динамо" може піти з команди вже за кілька тижнів. Миколою Шапаренком цікавляться клуби з провідних європейських чемпіонатів.

Керівництво "біло-синіх" готове розглянути пропозиції щодо гравця, повідомляє Tutto Mercato.

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Микола Шапаренко є останнім активом київського "Динамо", котрого клуб може продати за двозначну суму. Фінансова криза змушує киян прощатися із провідними футболістами. Взимку команду залишили Забарний та Циганков. Незабаром цей список може поповнити Шапаренко.

Варіанти продовження кар'єри гравця

Більшу частину сезону 2022/2023 молодий Микола Шапаренко пропустив через травму. Він провів на полі лише 12 матчів, у яких зробив лише дві результативні передачі. Але європейські клуби зберегли інтерес до 24-річного півзахисника.

За прогресом молодого футболіста продовжує стежити римський "Лаціо". Італійська команда стала віцечемпіоном Серії А та зіграє у Лізі чемпіонів. Керівництво клубу розраховує посилити склад перед поверненням до престижного турніру.

Шапаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Попри звільнення спортивного директора Іглі Таре "Лаціо" продовжує цікавитися Миколою Шапаренком. Римський клуб готовий запропонувати за гравця 12 млн євро. Також у послугах українця зацікавлений англійський "Брайтон", який тренує колишній наставник донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Переговори щодо Шапаренка можуть розпочатися після червневих матчів збірної України.

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