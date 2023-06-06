Світоліна розповіла, чому не потиснула руку Соболенко
Відома спортсменка Еліна Світоліна відмовилася від традиційного потиску рук із суперницею після чвертьфінального поєдинку престижного Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Українка у двох сетах поступилася Аріні Соболенко з Білорусі.
Глядачі на стадіоні освистали Світоліну, а сама вона пізніше пояснила причину своєї поведінки, повідомляє Tennis.
Еліна Світоліна зуміла нав'язати боротьбу другої ракетки світу. Українська тенісистка боролася із суперницею півтори години, змусивши Арину Соболенко регулярно помилятися та нервувати.
Заява українки
На початку другого сету Світоліна вела у рахунку 2:0, але у підсумку програла партію (4:6, 4:6). Після перемоги Соболенко підійшла до сітки й чекала, поки Еліна потисне їй руку. Світоліна мовчки попрямувала до судді, а потім пішла до підтрибунного приміщення. Глядачі освистали Еліну, але вона пояснила свою поведінку.
"Моєю першою реакцією було здивування. Не розумію, чому Соболенко стояла біля сітки. Я досить чітко пояснила, кому не тисну руки після матчів. Так, уболівальники мене освистали, але я не здивувалася.
Соболенко "загострила" ситуацію. Пам'ятаю, як вона говорила, що відмова від рукостискання не є чимось особистим", — розповіла Еліна Світоліна.
Аріна Соболенко підтримала самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка під час громадянських протестів у країні у 2020 році. Через два роки вона відмовилася назвати російське вторгнення "війною".
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