Світоліна розповіла, чому не потиснула руку Соболенко

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Відома спортсменка Еліна Світоліна відмовилася від традиційного потиску рук із суперницею після чвертьфінального поєдинку престижного Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Українка у двох сетах поступилася Аріні Соболенко з Білорусі.

Глядачі на стадіоні освистали Світоліну, а сама вона пізніше пояснила причину своєї поведінки, повідомляє Tennis.

Читайте також:

Еліна Світоліна зуміла нав'язати боротьбу другої ракетки світу. Українська тенісистка боролася із суперницею півтори години, змусивши Арину Соболенко регулярно помилятися та нервувати.

Світоліна ігнорує Соболенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Заява українки

На початку другого сету Світоліна вела у рахунку 2:0, але у підсумку програла партію (4:6, 4:6). Після перемоги Соболенко підійшла до сітки й чекала, поки Еліна потисне їй руку. Світоліна мовчки попрямувала до судді, а потім пішла до підтрибунного приміщення. Глядачі освистали Еліну, але вона пояснила свою поведінку.

"Моєю першою реакцією було здивування. Не розумію, чому Соболенко стояла біля сітки. Я досить чітко пояснила, кому не тисну руки після матчів. Так, уболівальники мене освистали, але я не здивувалася.

Соболенко "загострила" ситуацію. Пам'ятаю, як вона говорила, що відмова від рукостискання не є чимось особистим", — розповіла Еліна Світоліна.

Аріна Соболенко підтримала самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка під час громадянських протестів у країні у 2020 році. Через два роки вона відмовилася назвати російське вторгнення "війною".

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до італійської Серії А.

У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують.

Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст.

"ПСЖ" звільнив Крістофа Галтьє та домовився з Юліаном Нагельсманном.