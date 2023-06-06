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Світоліна розповіла, чому не потиснула руку Соболенко

6 червня 2023 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна розповіла, чому не потиснула руку Соболенко
Еліна Світоліна під час матчу. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома спортсменка Еліна Світоліна відмовилася від традиційного потиску рук із суперницею після чвертьфінального поєдинку престижного Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Українка у двох сетах поступилася Аріні Соболенко з Білорусі.

Глядачі на стадіоні освистали Світоліну, а сама вона пізніше пояснила причину своєї поведінки, повідомляє Tennis.

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Еліна Світоліна зуміла нав'язати боротьбу другої ракетки світу. Українська тенісистка боролася із суперницею півтори години, змусивши Арину Соболенко регулярно помилятися та нервувати.

Світоліна - Соболенко
Світоліна ігнорує Соболенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Заява українки

На початку другого сету Світоліна вела у рахунку 2:0, але у підсумку програла партію (4:6, 4:6). Після перемоги Соболенко підійшла до сітки й чекала, поки Еліна потисне їй руку. Світоліна мовчки попрямувала до судді, а потім пішла до підтрибунного приміщення. Глядачі освистали Еліну, але вона пояснила свою поведінку.

"Моєю першою реакцією було здивування. Не розумію, чому Соболенко стояла біля сітки. Я досить чітко пояснила, кому не тисну руки після матчів. Так, уболівальники мене освистали, але я не здивувалася.

Соболенко "загострила" ситуацію. Пам'ятаю, як вона говорила, що відмова від рукостискання не є чимось особистим", — розповіла Еліна Світоліна.

Аріна Соболенко підтримала самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка під час громадянських протестів у країні у 2020 році. Через два роки вона відмовилася назвати російське вторгнення "війною".

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