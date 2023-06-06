"ПСЖ" уволил Галтье и договорился с Нагельсманном

Кристоф Галтье во время последнего матча "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Руководство французского "ПСЖ" приняло решение официально отправить в отставку Кристофа Галтье. Этот тренер проработал на "Парк де Пренс" всего один сезон.

"Пари Сен-Жермен" уже нашел нового наставника, сообщает Mirror.

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Кристоф Галтье узнал о своем увольнении всего через несколько дней после того, как "ПСЖ" выиграл Лигу 1 в сезоне 2022/2023. Руководство французского клуба осталось недовольно результатами команды под руководством 56-летнего специалиста.

Юлиан Нагельсманн на интервью. Скриншот YouTube

Нагельсманн станет новым тренером

В последние годы "ПСЖ" импульсивно себя ведет в вопросе назначения и увольнения наставников. До Кристофа Галтье столичный клуб разочаровывался и увольнял Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино.

"ПСЖ" приглашал Галтье в качестве наставника, который выиграл чемпионский титул со скромным "Лиллем". Однако Кристоф не сумел найти подход к парижским звездам. При нем "ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции на стадии 1/8.

Новым наставник французской команды станет немец Юлиан Нагельсманн. Клуб уже согласовал с ним контракт. Именно "Бавария" Нагельсманна выбила "ПСЖ" из Лиги чемпионов.

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