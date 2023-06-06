Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "ПСЖ" звільнив Галтьє і домовився з Нагельсманном arrow

"ПСЖ" звільнив Галтьє і домовився з Нагельсманном

6 червня 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" звільнив Галтьє і домовився з Нагельсманном
Крістоф Галтьє під час останнього матчу "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво французького "ПСЖ" ухвалило рішення офіційно відправити у відставку Крістофа Галтьє. Цей тренер пропрацював на "Парк де Пренс" лише один сезон.

"Парі Сен-Жермен" вже знайшов нового наставника, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Крістоф Галтьє дізнався про своє звільнення лише через кілька днів після того, як "ПСЖ" виграв Лігу 1 у сезоні 2022/2023. Керівництво французького клубу залишилося незадоволеним результатами команди під керівництвом 56-річного фахівця.

Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсман на інтерв'ю. Скріншот YouTube

Нагельсманн стане новим тренером

В останні роки "ПСЖ" імпульсивно поводиться в питанні призначення та звільнення наставників. До Крістофа Галтьє столичний клуб розчаровувався і звільняв Томаса Тухеля та Маурісіо Почеттіно.

"ПСЖ" запрошував Галтьє як наставника, який виграв чемпіонський титул зі скромним "Ліллем". Проте Крістоф не зумів знайти підхід до паризьких зірок. При ньому "ПСЖ" вилетів із Ліги чемпіонів та Кубка Франції на стадії 1/8.

Новим наставником французької команди стане німець Юліан Нагельсманн. Клуб уже погодив із ним контракт. Саме "Баварія" Нагельсманна вибила "ПСЖ" із Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до італійської Серії А.

У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують.

Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст.

Тенісистка Еліна Світоліна програла через помилки у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB