"ПСЖ" звільнив Галтьє і домовився з Нагельсманном

Крістоф Галтьє під час останнього матчу "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Керівництво французького "ПСЖ" ухвалило рішення офіційно відправити у відставку Крістофа Галтьє. Цей тренер пропрацював на "Парк де Пренс" лише один сезон.

"Парі Сен-Жермен" вже знайшов нового наставника, повідомляє Mirror.

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Крістоф Галтьє дізнався про своє звільнення лише через кілька днів після того, як "ПСЖ" виграв Лігу 1 у сезоні 2022/2023. Керівництво французького клубу залишилося незадоволеним результатами команди під керівництвом 56-річного фахівця.

Юліан Нагельсман на інтерв'ю. Скріншот YouTube

Нагельсманн стане новим тренером

В останні роки "ПСЖ" імпульсивно поводиться в питанні призначення та звільнення наставників. До Крістофа Галтьє столичний клуб розчаровувався і звільняв Томаса Тухеля та Маурісіо Почеттіно.

"ПСЖ" запрошував Галтьє як наставника, який виграв чемпіонський титул зі скромним "Ліллем". Проте Крістоф не зумів знайти підхід до паризьких зірок. При ньому "ПСЖ" вилетів із Ліги чемпіонів та Кубка Франції на стадії 1/8.

Новим наставником французької команди стане німець Юліан Нагельсманн. Клуб уже погодив із ним контракт. Саме "Баварія" Нагельсманна вибила "ПСЖ" із Ліги чемпіонів.

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