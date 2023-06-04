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Месси и Рамос простились с ПСЖ, Мбаппе остался в шаге от рекорда Фонтена

4 июня 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси и Рамос простились с ПСЖ, Мбаппе остался в шаге от рекорда Фонтена
ПСЖ проводит своих звезд – Месси и Рамоса. Фото: Twitter/Paris Saint-Germain
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сразу 2 звезды провели прощальный матч по ПСЖ. Серхио Рамос и Лионель Месси завершили выступления во Франции. Также парижане устроили акцию поддержки Серхио Рико, а Мбаппе приблизился к историческому рекорду.

Подробности уникального матча в материале Новини.LIVE.

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Красиво простился с болельщиками Серхио Рамос. Испанец в фирменном стиле забил головой после подачи с фланга.

Затем Мбаппе удвоил преимущество. Причем капитан сборной Франции отобрал возможность отличиться с пенальти в заключение Месси, а сам решил пробить и вплотную приблизился к рекорду Жюста Фонтена по количеству голов в течение сезона для французских игроков. Оставалось забить еще один мяч – 52 против 53 у Фонтена.

Но аутсайдера сумели сравнять еще до перерыва. Забили Гастьен и Зеффан, а Куэй еще и бил пенальти. В начале второго тайма Мбаппе создал роскошный момент для Месси. Лео с выгодной позиции запустил мяч гораздо выше над воротами. В ответ гости вышли вперед. Куэй таки достиг своего.

Забить в эндшпиле Месси не смог

В компенсированное время Месси в своем стиле пробивал со штрафного, но эффектный сейв вратаря помешал легенде футбола уйти с забитым мячом. Мбаппе тоже рекорд Фонтена побить в этом сезоне не смог.

"После двух сезонов, проведенных в столице Франции, приключение Лео Месси и Пари Сен-Жермен завершится в конце 2022-23 финансового года. Клуб с радостью желает успехов Лео в дальнейшей карьере", — написали на сайте ПСЖ.

Контракт Месси с парижской командой был рассчитан до конца июня.

Месси выступал за парижский клуб с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лио во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, совершил 20 ассистов.

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