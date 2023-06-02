Роналду покликав Мессі, Бензема та Модрича до Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лідер команди "Аль-Наср" з Ер-Ріяда Кріштіану Роналду вважає, що чемпіонат Саудівської Аравії є привабливою першістю для зірок світового футболу. Він закликав Ліонеля Мессі, Каріма Бензема та інших відомих гравців переїхати до місцевих клубів.

Португалець високо оцінив потенціал футбольної ліги Саудівської Аравії, повідомляє BBC.

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Кріштіану Роналду набрав чудову форму після підписання контракту з "Аль-Насром". Португалець зіграв 16 поєдинків, у яких забив 14 м'ячів та зробив дві результативні передачі. Він став віцечемпіоном Саудівської Аравії та заявив, що відомі футболісти мають прикрасити місцеву лігу.

Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Хто може переїхати до Саудівської Аравії?

В останні тижні активізувалися чутки про те, що одразу кілька зірок світового футболу Ер-Ріяд, Джидду чи Ель-Хасу. Чемпіон країни "Аль-Хіляль" нібито пропонує Ліонелю Мессі контракт на кілька років із зарплатою 500 млн євро за сезон.

"Аль-Наср" готовий об'єднати атакуючий дует в особі Кріштіану Роналду та Каріма Бензема. Форвард "Реала" вже нібито розповів керівництву іспанської команди про бажання піти найближчим часом. Лука Модрич теж отримав пропозицію із Саудівської Аравії.

Що сказав Роналду?

Португальський ветеран "Аль-Насра" наголосив на стрімкому прогресі футбольної ліги Саудівської Аравії. Він зазначив, що у цій країні не все ідеально, але спортивна інфраструктура змінюється буквально на очах. Присутність футбольних зірок може пришвидшити цей процес.

"Вірю в те, що в найближчому майбутньому місцевий чемпіонат увійде до найсильніших і найцікавіших турнірів світу. Мессі, Модрич та інші зірки можуть бути щасливими в цій країні. Я б хотів бачити тут таких гравців", — заявив Кріштіану Роналду.

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