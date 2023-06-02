Хави рассказал, вернется ли Месси в "Барселону"

Месси думает о будущем. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о перспективах возвращения Лионеля Месси на "Камп Ноу". Трансферная сага с аргентинцем может завершиться через несколько недель.

"Барса" остается для Месси одним из вариантов продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

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Руководство французского "ПСЖ" опровергло слова наставника команды Кристофа Галтье, который заявил об уходе Лео Месси из французской команды. Однако и болельщики, и спортивные эксперты не сомневаются в том, что следующий сезон аргентинец начнет в другом клубе.

Куда уйдет Месси?

У 35-летнего ветерана есть три варианта продолжения карьеры. "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готов предложить футболисту контракт на два года с зарплатой 500 млн евро за сезон.

Американский клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" тоже прислал предложение Лионелю Месси. В США аргентинец сможет заработать не менее 150 млн евро за сезон не считая бонусов и дохода от рекламных контрактов.

Хави и капитан "Барселоны" Бускетс. Фото: REUTERS/Albert Gea

У Месси остается возможность вернуться в "Барселону". Каталонский клуб готов платить Лионелю 25 млн евро, но при этом сам аргентинец будет получать большую часть доходов от эксплуатации собственного образа.

Что сказал Хави?

"На следующей неделе он примет решение. Мы общаемся каждый день, остаемся на связи. Я знаю, что Лео поможет нам, если решит прийти, но думаю, мы должны оставить его немного в покое. Что касается футбольного вопроса, это зависит от него. Я не сомневаюсь в том, что он принесет пользу команде. Решение за ним", — заявил Хави.

Согласно слухам, Месси предоставил "Барселоне" две недели для того, чтобы решить проблему с руководством Ла Лиги. Пока у каталонского клуба нет возможности заявлять новых футболистов.

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