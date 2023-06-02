Хаві розповів, чи повернеться Мессі до "Барселони"

Мессі думає про майбутнє. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес розповів про перспективи повернення Ліонеля Мессі на "Камп Ноу". Трансферна сага з аргентинцем може завершитися за кілька тижнів.

"Барса" залишається для Мессі одним із варіантів продовження кар'єри, повідомляє Mundo Deportivo.

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Керівництво французького "ПСЖ" спростувало слова наставника команди Крістофа Галтьє, який заявив про відхід Лео Мессі з французької команди. Однак і вболівальники, і спортивні експерти не сумніваються, що наступний сезон аргентинець розпочне в іншому клубі.

Куди піде Мессі?

35-річний ветеран має три варіанти продовження кар'єри. "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії готовий запропонувати футболістові контракт на два роки із зарплатою 500 млн євро за сезон.

Американський клуб Девіда Бекхема "Інтер Майамі" також надіслав пропозицію Ліонелю Мессі. У США аргентинець зможе заробити не менше 150 млн євро за сезон, не рахуючи бонусів і доходу від рекламних контрактів.

Хаві та капітан "Барселони" Бускетс. Фото: REUTERS/Albert Gea

У Мессі залишається можливість повернутися до "Барселони". Каталонський клуб готовий платити Ліонелю 25 млн євро, але при цьому сам аргентинець отримуватиме велику частину доходів від експлуатації власного образу.

Що сказав Хаві?

"Наступного тижня він ухвалить рішення. Ми спілкуємося щодня, залишаємося на зв'язку. Я знаю, що Лео допоможе нам, якщо вирішить прийти, але думаю, ми повинні дати йому трохи спокою. Що стосується футбольного питання, це залежить від нього. Я не сумніваюся, що він принесе користь команді. Рішення за ним", — заявив Хаві.

За чутками, Мессі надав "Барселоні" два тижні для того, щоб розв'язати проблему з керівництвом Ла-Ліги. Поки що у каталонського клубу немає дозволу заявляти нових футболістів.

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