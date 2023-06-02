Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду позвал Месси, Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию arrow

Роналду позвал Месси, Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию

2 июня 2023 16:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду позвал Месси, Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию
Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер команды "Аль-Наср" из Эр-Рияда Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии является привлекательным первенством для звезд мирового футбола. Он призвал Лионеля Месси, Карима Бензема и других известных игроков переехать в местные клубы. 

Португалец высоко оценил потенциал футбольной лиги Саудовской Аравии, сообщает ВВС

Читайте также:

Криштиану Роналду набрал прекрасную форму после подписания контракта с "Аль-Насром". Португалец сыграл 16 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи. Он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии и заявил, что известные футболисты должны украсить местную лигу. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Кто может переехать в Саудовскую Аравию? 

В последние недели активизировались слухи о том, что сразу несколько звезд мирового футбола Эр-Рияд, Джидду или Эль-Хасу. Чемпион страны "Аль-Хиляль" якобы предлагает Лионелю Месси контракт на несколько лет с зарплатой 500 млн евро за сезон. 

"Аль-Наср" готов воссоединить атакующий дуэт в лице Криштиану Роналду и Карима Бензема. Форвард "Реала" уже якобы рассказал руководству испанской команды о желании уйти в ближайшее время. Есть предложение из Саудовской Аравии и у Луки Модрича. 

Что сказал Роналду? 

Португальский ветеран "Аль-Насра" отметил стремительный прогресс футбольной лиги Саудовской Аравии. Он отметил, что в этой стране не все идеально, но спортивная инфраструктура меняется буквально на глазах. Присутствие футбольных звезд может ускорить этот процесс. 

"Верю в то, что в ближайшем будущем местный чемпионат войдет в число самых сильных и интересных турниров мира. Месси, Модрич и другие звезды могут быть счастливы в этой стране. Я бы хотел видеть здесь таких игроков", — заявил Криштиану Роналду. 

Напомним, известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии". 

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.

Михаил Мудрик откровенно обратился к болельщикам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас