Роналду позвал Месси, Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию
Лидер команды "Аль-Наср" из Эр-Рияда Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии является привлекательным первенством для звезд мирового футбола. Он призвал Лионеля Месси, Карима Бензема и других известных игроков переехать в местные клубы.
Португалец высоко оценил потенциал футбольной лиги Саудовской Аравии, сообщает ВВС.
Криштиану Роналду набрал прекрасную форму после подписания контракта с "Аль-Насром". Португалец сыграл 16 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи. Он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии и заявил, что известные футболисты должны украсить местную лигу.
Кто может переехать в Саудовскую Аравию?
В последние недели активизировались слухи о том, что сразу несколько звезд мирового футбола Эр-Рияд, Джидду или Эль-Хасу. Чемпион страны "Аль-Хиляль" якобы предлагает Лионелю Месси контракт на несколько лет с зарплатой 500 млн евро за сезон.
"Аль-Наср" готов воссоединить атакующий дуэт в лице Криштиану Роналду и Карима Бензема. Форвард "Реала" уже якобы рассказал руководству испанской команды о желании уйти в ближайшее время. Есть предложение из Саудовской Аравии и у Луки Модрича.
Что сказал Роналду?
Португальский ветеран "Аль-Насра" отметил стремительный прогресс футбольной лиги Саудовской Аравии. Он отметил, что в этой стране не все идеально, но спортивная инфраструктура меняется буквально на глазах. Присутствие футбольных звезд может ускорить этот процесс.
"Верю в то, что в ближайшем будущем местный чемпионат войдет в число самых сильных и интересных турниров мира. Месси, Модрич и другие звезды могут быть счастливы в этой стране. Я бы хотел видеть здесь таких игроков", — заявил Криштиану Роналду.
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