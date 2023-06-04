Мессі та Рамос попрощались з ПСЖ, Мбаппе залишився в кроці від рекорду Фонтена

ПСЖ проводить своїх зірок — Мессі та Рамоса. Фото: Twitter/Paris Saint-Germain

Одразу 2 зірки провели прощальний матч за ПСЖ. Серхіо Рамос та Ліонель Мессі завершили виступи у Франції. Також парижани влаштували акцію підтримки Серхіо Ріко, а Мбаппе наблизився до історичного рекорду.

Подробиці унікального матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Красиво попрощався з вболівальниками Серхіо Рамос. Іспанець у фірмовому стилі забив головою після подачі з флангу.

Потім Мбаппе подвоїв перевагу. При чому капітан збірної Франції відібрав можливість відзначитись з пенальті на останок Мессі, а сам вирішив пробити та впритул наблизився до рекорду Жюста Фонтена за кількістю голів протягом сезону для французьких гравців. Залишалося забити ще один м'яч — 52 проти 53 у Фонтену.

Але аутсайдера зуміли зрівняти ще до перерви. Забили Гастьєн та Зеффан, а Куей ще й бив пенальті. На початку другого тайму Мбаппе створив розкішний момент для Мессі. Лео з вигідної позиції запустив м'яч набагато вище над воротами. У відповідь гості вийшли вперед. Куей таки досяг свого.

Забити в ендшпілі Мессі не зміг

У компенсований час Мессі у своєму стилі пробивав зі штрафного, але ефектний сейв воротаря завадив легенді футболу піти з забитим м’ячем. Мбаппе теж рекорд Фонтена побити в цьому сезоні не зумів.

"Після двох сезонів, проведених у столиці Франції, пригода Лео Мессі та Парі Сен-Жермен завершиться наприкінці 2022-23 фінансового року. Клуб із радістю бажає Лео успіхів у подальшій кар'єрі", – написали на сайті ПСЖ.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Контракт Мессі з паризькою командою був розрахований до кінця червня.

Мессі виступав за паризький клуб із 2021 року, куди він перейшов із Барселони. У цьому сезоні Ліє у всіх турнірах провів 40 матчів, забив 21 гол, зробив 20 асистів.

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