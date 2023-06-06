Свитолина проиграла в 1/4 Ролан Гаррос из-за ошибок: детали

Элина Свитолина во время матча. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Элина Свитолина встретилась с Ариной Соболенко. Украинка провела очень сложный матч против второй ракетки мира.

Свитолина достойно сражалась с фавориткой, но не сумела пробиться в полуфинал Ролан Гаррос, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская теннисистка в четвертый раз в своей истории вышла в четвертьфинал этого турнира "Большого шлема". Никогда ранее ей не удавалось пробиться в полуфинал Ролан Гаррос. Свитолину считали андердогом противостояния с Соболенко, но Элина продемонстрировала силу воли и провела хороший матч.

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Детали поединка

В первом сете соперницы брали гейм за геймом на своих подачах. Соболенко нервничала, допускала ошибки, но регулярно отправляла мячи под самую линию корта. Как и предполагалось, Свитолина выбрала защитную схему на этот поединок, что позволило ей довольно долго продержаться.

Во втором сете украинская спортсменка вела со счетом 2:0, однако затем ее соперница начала доминировать на корте. Постепенно силы стали покидать Свитолину, и в конце встречи ей удалось только "сохранить лицо" и достойно уступить в счете.

После игры Свитолина не пожала руку спортсменке из Беларуси из-за мнимой "антивоенной" позиции Соболенко, которая отрицает нападение на Украину. Болельщики, которые весь матч поддерживали Элину, освистали ее, но Свитолина не обратила на это внимания.

Статистика игры Свитолина — Соболенко. Скриншот YouTube

В полуфинале Арина Соболенко сыграет против Каролины Муховой. Чешская теннисистка чувствует себя на грунтовом корте более уверенно, чем спортсменка из Беларуси.

Ролан Гаррос. Женщины. Четвертьфинал.

Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — 4:6, 4:6

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