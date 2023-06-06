Світоліна програла в 1/4 Ролан Гаррос через помилки: деталі

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Еліна Світоліна зустрілася з Аріною Соболенко. Українка провела дуже складний матч проти другої ракетки світу.

Світоліна гідно билася з фавориткою, але не зуміла пройти до півфіналу Ролан Гаррос, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська тенісистка вчетверте у своїй історії вийшла до чвертьфіналу цього турніру "Великого шолома". Ніколи раніше їй не вдавалося пробитися до півфіналу Ролан Гаррос. Світоліну вважали андердогом протистояння із Соболенко, але Еліна продемонструвала силу волі та провела гарний матч.

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Деталі поєдинку

У першому сеті суперниці брали гейм за геймом на своїх подачах. Соболенко нервувала, припускалася помилок, але регулярно відправляла м'ячі під саму лінію корту. Як і передбачалося, Світоліна обрала захисну схему на цей поєдинок, що дозволило їй досить довго протриматись.

У другому сеті українська спортсменка вела з рахунком 2:0, проте згодом її суперниця почала домінувати на корті. Поступово сили стали покидати Світоліну, і наприкінці зустрічі їй вдалося лише "зберегти обличчя" та гідно поступитися рахунком.

Після гри Світоліна не потиснула руку спортсменці з Білорусі через уявну "антивоєнну" позицію Соболенко, яка заперечує напад на Україну. Вболівальники, які весь матч підтримували Еліну, освистали її, але Світоліна не звернула на це уваги.

Статистика гри Світоліна — Соболенко. Скріншот YouTube

У півфіналі Аріна Соболенко зіграє проти Кароліни Мухової. Чеська тенісистка почувається на ґрунтовому корті впевненіше, ніж спортсменка з Білорусі.

Ролан Гаррос. Жінки. Чвертьфінал.

Еліна Світоліна (Україна) — Аріна Соболенко (Білорусь) — 4:6, 4:6

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