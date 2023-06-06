Свитолина рассказала, почему не пожала руку Соболенко

Элина Свитолина во время матча. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Известная спортсменка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей после четвертьфинального поединка престижного Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинка в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси.

Зрители на стадионе освистали Свитолину, а сама она позже объяснила причину своего поведения, сообщает Tennis.

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Свитолина игнорирует Соболенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Заявление украинки

В начале второго сета Свитолина вела в счете 2:0, но в итоге проиграла партию (4:6, 4:6). После победы Соболенко подошла к сетке и ждала, пока Элина пожмет ей руку. Свитолина молча направилась к судье, а потом ушла в подтрибунное помещение. Зрители освистали Элину, но она объяснила свое поведение.

"Моей первой реакцией было удивление. Не понимаю, почему Соболенко стояла у сетки. Я достаточно четко объяснила, кому не пожимаю руки после матчей. Да, болельщики меня освистали, но я не удивилась.

Соболенко "накалила" ситуацию. Помню, как она говорила, что отказ от рукопожатия не является чем-то личным", — рассказала Элина Свитолина.

Арина Соболенко поддержала самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко во время гражданских протестов в стране в 2020 году. Два года спустя она отказалась назвать российское вторжение "войной".

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