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Свитолина рассказала, почему не пожала руку Соболенко

6 июня 2023 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина рассказала, почему не пожала руку Соболенко
Элина Свитолина во время матча. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная спортсменка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей после четвертьфинального поединка престижного Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинка в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси. 

Зрители на стадионе освистали Свитолину, а сама она позже объяснила причину своего поведения, сообщает Tennis.

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Элина Свитолина сумела навязать борьбу второй ракетке мира. Украинская теннисистка сражалась с соперницей полтора часа, вынудив Арину Соболенко регулярно ошибаться и нервничать. 

Свитолина — Соболенко
Свитолина игнорирует Соболенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Заявление украинки 

В начале второго сета Свитолина вела в счете 2:0, но в итоге проиграла партию (4:6, 4:6). После победы Соболенко подошла к сетке и ждала, пока Элина пожмет ей руку. Свитолина молча направилась к судье, а потом ушла в подтрибунное помещение. Зрители освистали Элину, но она объяснила свое поведение. 

"Моей первой реакцией было удивление. Не понимаю, почему Соболенко стояла у сетки. Я достаточно четко объяснила, кому не пожимаю руки после матчей. Да, болельщики меня освистали, но я не удивилась.

Соболенко "накалила" ситуацию. Помню, как она говорила, что отказ от рукопожатия не является чем-то личным", — рассказала Элина Свитолина. 

Арина Соболенко поддержала самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко во время гражданских протестов в стране в 2020 году. Два года спустя она отказалась назвать российское вторжение "войной". 

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