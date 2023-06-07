Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні arrow

Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні

7 червня 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні
Кріштіану Роналду із сином Матео. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду влаштували веселе свято своїм дітям. Близнюки Єва та Матео відсвяткували день народження.

Зіркова пара влаштувала дітям сюрприз та порадувала їх подарунками, а фотографії з'явилися в Instagram-акаунті Роналду.

Читайте також:

Лідер клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду після завершення сезону в Саудівській Аравії та виграшу срібних медалей чемпіонату відразу ж зайнявся організацією дитячого свята. Червень традиційно є місяцем, який футболіст намагається провести із сім'єю.

Кріштіану Роналду
День народження Матео та Єви. Фото: instagram.com/georginagio/

Сюрпризи для Єви та Матео

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес організували сімейне свято для своїх близнюків Матео та Єви, яким шостого червня виповнилося чотири роки. Батьки влаштували урочистість у себе вдома в Мадриді, куди Кріштіану Роналду приїхав одразу після завершення футбольного сезону в Саудівській Аравії.

Обидві дитини отримали на день народження окремі торти. Солодкий стіл Матео був оформлений у футбольному стилі. Темою для дня народження Єви стали персонажі мультфільму "Русалочка".

Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес із Євою. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджіна Родрігес вразила шанувальників вибором стилю на дитячий захід. Молода мама одягла облягаючу білу сукню, яка підкреслювала переваги її фігури. Образ доповнили високі фіолетові чоботи.

Незабаром сімейну пару чекає нове дитяче свято. Вже 17 червня виповниться 13 років їхньому старшому синові Кріштіану-молодшому.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до італійської Серії А.

Наприкінці 2023 року може відбутися боксерський бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB