Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні

Кріштіану Роналду із сином Матео. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду влаштували веселе свято своїм дітям. Близнюки Єва та Матео відсвяткували день народження.

Зіркова пара влаштувала дітям сюрприз та порадувала їх подарунками, а фотографії з'явилися в Instagram-акаунті Роналду.

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Лідер клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду після завершення сезону в Саудівській Аравії та виграшу срібних медалей чемпіонату відразу ж зайнявся організацією дитячого свята. Червень традиційно є місяцем, який футболіст намагається провести із сім'єю.

День народження Матео та Єви. Фото: instagram.com/georginagio/

Сюрпризи для Єви та Матео

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес організували сімейне свято для своїх близнюків Матео та Єви, яким шостого червня виповнилося чотири роки. Батьки влаштували урочистість у себе вдома в Мадриді, куди Кріштіану Роналду приїхав одразу після завершення футбольного сезону в Саудівській Аравії.

Обидві дитини отримали на день народження окремі торти. Солодкий стіл Матео був оформлений у футбольному стилі. Темою для дня народження Єви стали персонажі мультфільму "Русалочка".

Джорджіна Родрігес із Євою. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджіна Родрігес вразила шанувальників вибором стилю на дитячий захід. Молода мама одягла облягаючу білу сукню, яка підкреслювала переваги її фігури. Образ доповнили високі фіолетові чоботи.

Незабаром сімейну пару чекає нове дитяче свято. Вже 17 червня виповниться 13 років їхньому старшому синові Кріштіану-молодшому.

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