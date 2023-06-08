Кейн будет стоить "Реалу" целое состояние: "Тоттенхэм" назвал цену на игрока

Харри Кейн на разминке. Фото: Reuters/Lee Smith

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал приоритетной трансферной целью мадридского "Реала". Президент клуба Флорентино Перес ищет замену Кариму Бензема, которій уехал в Саудовскую Аравию.

Кейн не хочет выступать в другом английском клубе, кроме "Тоттенхэма", сообщает Marca.

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"Реал" собирался обновить линию атаки летом 2024 года, когда должны были закончиться контракты и у Карима Бензема, и у Харри Кейна. В Мадриде рассчитывали пригласить английского форварда на правах свободного агента. Однако переезд Бензема в Саудовскую Аравию испортил эти планы.

"Тоттенхэм" повышает ставки

Харри Кейн уже предупредил руководство "шпор" о своем желании сменить клуб. Его заверили, что отпустят, но "шпоры" хотят получить солидную денежную компенсацию за своего футболиста.

"Реал" подал запрос в английский клуб и получил ответ, что трансферная стоимость Харри Кейна составляет 130 млн евро. Мадридский клуб вступил в торги с "Тоттенхэмом". Флорентино Перес предложил 80 млн и еще 30 в виде бонусов. На это руководство "шпор" ответило, что "Реалу" придется заплатить за Кейна не меньше, чем испанцы отдали за Беллингема.

Харри Кейн забивает "Лидсу". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридцы не сомневаются в том, что Кейн переедет на "Сантьяго Бернабеу" до конца июня. В этом трансфере заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти.

В сезоне 2022/2023 Харри Кейн забил за "Тоттенхэм" 31 гол и сделал три результативные передачи во всех турнирах.

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