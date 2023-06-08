Кейн буде коштувати "Реалу" великі гроші: "Тоттенгем" назвав ціну на гравця

Харрі Кейн на розминці. Фото: Reuters/Lee Smith

Капітан збірної Англії Харрі Кейн став пріоритетною трансферною метою мадридського "Реала". Президент клубу Флорентіно Перес шукає заміну Каріму Бензема, який переїхав до Саудівської Аравії.

Кейн не хоче виступати в іншому англійському клубі, окрім "Тоттенгема", повідомляє Marca.

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"Реал" збирався оновити лінію атаки влітку 2024 року, коли мали закінчитися контракти й у Каріма Бензема, і у Харрі Кейна. У Мадриді сподівалися запросити англійського форварда на правах вільного агента. Проте переїзд Бензема до Саудівської Аравії зіпсував ці плани.

"Тоттенгем" підвищує ставки

Харрі Кейн вже попередив керівництво "шпор" про бажання змінити клуб. Його запевнили, що відпустять, але "шпори" хочуть отримати солідну грошову компенсацію свого футболіста.

"Реал" подав запит до англійського клубу та отримав відповідь, що трансферна вартість Харрі Кейна становить 130 млн євро. Мадридський клуб вступив у торги з "Тоттенгемом". Флорентіно Перес запропонував 80 млн і ще 30 у вигляді бонусів. На це керівництво "шпор" відповіло, що "Реалу" доведеться заплатити за Кейна не менше, ніж іспанці віддали за Беллінгема.

Харрі Кейн забиває "Лідсу". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридці не сумніваються, що Кейн переїде на "Сантьяго Бернабеу" до кінця червня. У цьому трансфері зацікавлений головний тренер команди Карло Анчелотті.

У сезоні 2022/2023 Харрі Кейн забив за "Тоттенгем" 31 гол і зробив три результативні передачі у всіх турнірах.

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