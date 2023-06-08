"Реал" потратит на трансферы 400 млн евро: кого купят мадридцы

Харри Кейн в матче за "Тоттенхэм". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридский "Реал" заплатил за Джуда Беллингема огромные деньги. Но Флорентино Перес не ограничится приглашением только одного футболиста в летнее трансферное окно.

"Королевский клуб" готов к новым тратам на звездных игроков, сообщает Marca.

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Кто еще станет футболистом "Реала"?

19-летний англичанин Джуд Беллингем закрыл позицию атакующего полузащитника в команде Карло Анчелотти. Но после отъезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию столичному клубу нужен новый результативный форвард.

После покупки Беллингема главной трансферной целью мадридцев стал другой футболист сборной Англии. "Реал" готов заплатить "Тоттенхэму" до 150 млн евро за Харри Кейна. Альтернативой 29-летнему форварду является нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, но он будет стоить дешевле.

Алфонсо Дэвис и Джамал Мусиала. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Также "Реал" вступит в переговоры с "Баварией" по поводу левого защитника Алфонсо Дэвиса и хавбека Леона Горецки. Еще одной трансферной целью мадридского клуба является вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе.

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