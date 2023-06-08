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"Реал" витратить на трансфери 400 млн євро: кого куплять мадридці

8 червня 2023 14:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Реал" витратить на трансфери 400 млн євро: кого куплять мадридці
Харрі Кейн у матчі за "Тоттенгем". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" заплатив за Джуда Беллінгема величезні гроші. Але Флорентіно Перес не обмежиться запрошенням лише одного футболіста під час літнього трансферного вікна.

"Королівський клуб" готовий до нових витрат на зіркових гравців, повідомляє Marca.

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Керівництво віцечемпіонів Іспанії готує одразу декілька трансферів найближчим часом. На підписання контрактів із новачками мадридський "Реал" виділить 400 млн євро. Йдеться про запрошення як мінімум чотирьох гравців.

Хто ще стане футболістом "Реала"?

19-річний англієць Джуд Беллінгем закрив позицію атакуючого півзахисника у команді Карло Анчелотті. Але після від'їзду Каріма Бензема до Саудівської Аравії столичному клубу потрібний новий результативний форвард.

Після покупки Беллінгема головною трансферною метою мадридців став інший футболіст збірної Англії. "Реал" готовий заплатити "Тоттенгему" до 150 млн євро за Харрі Кейна. Альтернативою 29-річному форварду є нападник "Наполі" Віктор Осімхен, але він коштуватиме дешевше.

Алфонсо Девіс
Алфонсо Девіс та Джамал Мусіала. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Також "Реал" розпочне переговори з "Баварією" з приводу лівого захисника Алфонсо Девіса та хавбека Леона Горецьки. Ще однією трансферною метою мадридського клубу є вінгер "Вільярреала" Самуель Чуквуезе.

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