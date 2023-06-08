"Реал" витратить на трансфери 400 млн євро: кого куплять мадридці

Харрі Кейн у матчі за "Тоттенгем". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридський "Реал" заплатив за Джуда Беллінгема величезні гроші. Але Флорентіно Перес не обмежиться запрошенням лише одного футболіста під час літнього трансферного вікна.

"Королівський клуб" готовий до нових витрат на зіркових гравців, повідомляє Marca.

Читайте також:

Керівництво віцечемпіонів Іспанії готує одразу декілька трансферів найближчим часом. На підписання контрактів із новачками мадридський "Реал" виділить 400 млн євро. Йдеться про запрошення як мінімум чотирьох гравців.

Хто ще стане футболістом "Реала"?

19-річний англієць Джуд Беллінгем закрив позицію атакуючого півзахисника у команді Карло Анчелотті. Але після від'їзду Каріма Бензема до Саудівської Аравії столичному клубу потрібний новий результативний форвард.

Після покупки Беллінгема головною трансферною метою мадридців став інший футболіст збірної Англії. "Реал" готовий заплатити "Тоттенгему" до 150 млн євро за Харрі Кейна. Альтернативою 29-річному форварду є нападник "Наполі" Віктор Осімхен, але він коштуватиме дешевше.

Алфонсо Девіс та Джамал Мусіала. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Також "Реал" розпочне переговори з "Баварією" з приводу лівого захисника Алфонсо Девіса та хавбека Леона Горецьки. Ще однією трансферною метою мадридського клубу є вінгер "Вільярреала" Самуель Чуквуезе.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ і гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутись на чемпіонат Італії.

Португалець Кріштіану Роналду вирішив купити футбольний клуб.

Аргентинець Ліонель Мессі відверто зізнався, чому відмовив "Барселоні" заради "Інтера Маямі".