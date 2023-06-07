Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму

Джуд Беллингем прощается с болельщиками "Боруссии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мадридский "Реал" договорился с дортмундской "Боруссией" о подписании контракта с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник прошел медицинский осмотр, после чего о трансфере официально объявили.

Сумма сделки составляет 100 млн евро, сообщает Marca.

Читайте также:

"Реал" и "Боруссия" согласовали условия трансфера после заявления дортмундского клуба о стоимости 19-летнего английского футболиста. "Шмели" были готовы продать Джуда Беллингема только за 100 млн евро. "Реал" согласился с этой суммой, и трансфер полузащитника стал одним из самых дорогих переходов в истории футбола.

Почему "Реал" выбрал Беллингема?

Молодой англичанин перешел в "Боруссию" летом 2020 года за 25 млн евро. До этого он отыграл всего сезон на клубном уровне. Но по итогам того сезона "Бирмингем" вывел из обращения 22 номер в честь Беллингема.

За три года Джуд эволюционировал из молодого и талантливого футболиста в одного из лучших полузащитников современного футбола. Он выиграл с "Боруссией" Кубок Германии-2021 и вместе с Эрлингом Холандом стал лидером той команды. После продажи норвежца в "Манчестер Сити" Беллингема избрали капитаном "шмелей".

Весь сезон 2022/2023 англичанин вел "Боруссию" к чемпионскому титулу, но в последнем туре команда сыграла вничью с "Майнцем" и опустилась на второе место в турнирной таблице. Тот матч Беллингем пропустил из-за травмы.

Тренер "Боруссии" утешает Беллингема после ничьи с "Майнцем". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Долгое время на трансфер английского полузащитника претендовал "Ливерпуль", но "красные" оказались не в состоянии заплатить за игрока 100 млн евро. "Реал" продолжает обновлять состав, и трансфер одного из лучших игроков мира полностью вписывается в этот курс мадридского клуба.

Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.

Украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Харри Кейна.