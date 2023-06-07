Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму arrow

Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму

7 июня 2023 17:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму
Джуд Беллингем прощается с болельщиками "Боруссии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" договорился с дортмундской "Боруссией" о подписании контракта с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник прошел медицинский осмотр, после чего о трансфере официально объявили. 

Сумма сделки составляет 100 млн евро, сообщает Marca.  

Читайте также:

"Реал" и "Боруссия" согласовали условия трансфера после заявления дортмундского клуба о стоимости 19-летнего английского футболиста. "Шмели" были готовы продать Джуда Беллингема только за 100 млн евро. "Реал" согласился с этой суммой, и трансфер полузащитника стал одним из самых дорогих переходов в истории футбола.

Почему "Реал" выбрал Беллингема? 

Молодой англичанин перешел в "Боруссию" летом 2020 года за 25 млн евро. До этого он отыграл всего сезон на клубном уровне. Но по итогам того сезона "Бирмингем" вывел из обращения 22 номер в честь Беллингема. 

За три года Джуд эволюционировал из молодого и талантливого футболиста в одного из лучших полузащитников современного футбола. Он выиграл с "Боруссией" Кубок Германии-2021 и вместе с Эрлингом Холандом стал лидером той команды. После продажи норвежца в "Манчестер Сити" Беллингема избрали капитаном "шмелей". 

Весь сезон 2022/2023 англичанин вел "Боруссию" к чемпионскому титулу, но в последнем туре команда сыграла вничью с "Майнцем" и опустилась на второе место в турнирной таблице. Тот матч Беллингем пропустил из-за травмы. 

Джуд Беллингем
Тренер "Боруссии" утешает Беллингема после ничьи с "Майнцем". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Долгое время на трансфер английского полузащитника претендовал "Ливерпуль", но "красные" оказались не в состоянии заплатить за игрока 100 млн евро. "Реал" продолжает обновлять состав, и трансфер одного из лучших игроков мира полностью вписывается в этот курс мадридского клуба. 

Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде. 

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба. 

Украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Харри Кейна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас