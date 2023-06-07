Месси удивил выбором своего нового клуба

Гоналон поднимает Месси на ноги. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинский футболист Лионель Месси согласился на переход в "Интер Майами". О решении ветерана сообщили сразу несколько источников.

В ближайшее время Месси подпишет контракт с клубом из MLS, сообщает Forbes.

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Американский футбольный клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, официально предложил контракт Лео Месси. "Интер Майами" готов платить аргентинцу по 50 миллионов евро за сезон в течение четырех лет.

Контракт Месси с французским "ПСЖ" заканчивается 30 июня. Как только стало известно, что аргентинец не намерен продлевать соглашение, "Интер Майами" сразу же заявил о желании начать сотрудничество с футболистом.

Претенденты на Лионеля

Другими претендентами на Месси являются каталонская "Барселона" и "Аль-Хиляль" на Ближнем Востоке. "Сине-гранатовые" получили разрешение от руководства Ла Лиги на подписание Месси во вторник после того, как их план экономической жизнеспособности был принят высшим дивизионом Испании.

Лионель Месси празднует чемпионство с "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тем не менее каталонцам все еще необходимо продать несколько игроков, чтобы осуществить возвращение Лео Месси. Сам аргентинец хочет, чтобы его будущее решилось максимально быстро и не превращалось в долгую трансферную сагу.

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