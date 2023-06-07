Месси удивил выбором своего нового клуба
Аргентинский футболист Лионель Месси согласился на переход в "Интер Майами". О решении ветерана сообщили сразу несколько источников.
В ближайшее время Месси подпишет контракт с клубом из MLS, сообщает Forbes.
Американский футбольный клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, официально предложил контракт Лео Месси. "Интер Майами" готов платить аргентинцу по 50 миллионов евро за сезон в течение четырех лет.
Контракт Месси с французским "ПСЖ" заканчивается 30 июня. Как только стало известно, что аргентинец не намерен продлевать соглашение, "Интер Майами" сразу же заявил о желании начать сотрудничество с футболистом.
Претенденты на Лионеля
Другими претендентами на Месси являются каталонская "Барселона" и "Аль-Хиляль" на Ближнем Востоке. "Сине-гранатовые" получили разрешение от руководства Ла Лиги на подписание Месси во вторник после того, как их план экономической жизнеспособности был принят высшим дивизионом Испании.
Тем не менее каталонцам все еще необходимо продать несколько игроков, чтобы осуществить возвращение Лео Месси. Сам аргентинец хочет, чтобы его будущее решилось максимально быстро и не превращалось в долгую трансферную сагу.
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