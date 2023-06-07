Мессі здивував вибором свого нового клубу
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі погодився на перехід до "Інтер Маямі". Про рішення ветерана повідомили одразу кілька джерел.
Найближчим часом Мессі підпише контракт з клубом MLS, повідомляє Forbes.
Американський футбольний клуб, який належить Девіду Бекхему, офіційно запропонував контракт Лео Мессі. "Інтер Маямі" готовий платити аргентинцю по 50 мільйонів євро за сезон протягом чотирьох років.
Контракт Мессі з французьким "ПСЖ" закінчується 30 червня. Щойно стало відомо, що аргентинець не має наміру продовжувати угоду, "Інтер Маямі" одразу ж заявив про бажання розпочати співпрацю з футболістом.
Претенденти на Ліонеля
Іншими претендентами на Мессі є каталонська "Барселона" та "Аль-Хіляль" з Близького Сходу. "Синьо-гранатові" отримали дозвіл від керівництва Ла-Ліги на підписання Мессі у вівторок після того, як їхній план економічної життєздатності було ухвалено найвищим дивізіоном Іспанії.
Проте каталонцям все ще необхідно продати кілька гравців, щоб повернути Лео Мессі. Сам аргентинець хоче, щоб його майбутнє вирішилося максимально швидко і не перетворювалося на довгу трансферну сагу.
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