Мессі здивував вибором свого нового клубу

Гоналон піднімає Мессі на ноги. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі погодився на перехід до "Інтер Маямі". Про рішення ветерана повідомили одразу кілька джерел.

Найближчим часом Мессі підпише контракт з клубом MLS, повідомляє Forbes.

Читайте також:

Американський футбольний клуб, який належить Девіду Бекхему, офіційно запропонував контракт Лео Мессі. "Інтер Маямі" готовий платити аргентинцю по 50 мільйонів євро за сезон протягом чотирьох років.

Контракт Мессі з французьким "ПСЖ" закінчується 30 червня. Щойно стало відомо, що аргентинець не має наміру продовжувати угоду, "Інтер Маямі" одразу ж заявив про бажання розпочати співпрацю з футболістом.

Претенденти на Ліонеля

Іншими претендентами на Мессі є каталонська "Барселона" та "Аль-Хіляль" з Близького Сходу. "Синьо-гранатові" отримали дозвіл від керівництва Ла-Ліги на підписання Мессі у вівторок після того, як їхній план економічної життєздатності було ухвалено найвищим дивізіоном Іспанії.

Ліонель Мессі святкує чемпіонство з "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Проте каталонцям все ще необхідно продати кілька гравців, щоб повернути Лео Мессі. Сам аргентинець хоче, щоб його майбутнє вирішилося максимально швидко і не перетворювалося на довгу трансферну сагу.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до італійської Серії А.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.