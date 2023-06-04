Месси и Бензема в одном чемпионате: обладатели "Ньюкасла" готовы профинансировать трансферы

Месси освистали перед последней игрой за ПСЖ. Фото: Reuters

Владельцы "Ньюкасла" готовы выделить средства на трансферы Лионеля Месси и Карима Бензема. Профессиональная лига Саудовской Аравии подает заявку на привлечение нескольких суперзвезд, которые присоединятся к Криштиану Роналду на Ближнем Востоке, а деньги поступают от Государственного инвестиционного фонда.

Об этом пишет английское издание The Mirror со ссылкой на New York Times и подтверждает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Если Романо пишет, что Бензема официально покидает "Реал" со ссылкой на клуб и пометкой "Breaking", то скорее так оно и есть.

🚨 Breaking: Karim Benzema LEAVES Real Madrid. Официальный статус confirmations club and player decision. #Benzema pic.twitter.com/633WRATTYP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Июнь 4, 2023

В прошлом сезоне Роналду присоединился к команде Саудовской профессиональной лиги "Аль-Наср" и хотя он не смог помочь им выиграть титул стал первой ласточкой на Ближнем Востоке из суперзвезд. Теперь местные функционеры надеются соблазнить другие легенды присоединиться к их командам. Их цель — превратить Про Лигу в место встречи лучших футбольных талантов.

Месси освистали в Париже

Месси также подтвердил, что этим летом покинет "ПСЖ", есть предположение, что он уйдет за Роналду в Саудовскую Аравию. Жестокое пренебрежительное отношение к трансферу Криштиану Роналду было после того, как Карим Бензема сначала проигнорировал предложение. А фанаты ПСЖ освистали Лионеля Месси перед финальной игрой чемпионов Франции.

Победителю чемпионата мира предложили рекордный контракт, чтобы соблазнить его переехать на Ближний Восток. Деньги за это предложение поступают из знакомого болельщикам Премьер-лиги места.

Согласно данным New York Times, именно владельцы "Ньюкасла", Государственный инвестиционный фонд, финансируют предложения. PIF, суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, возглавляемый могущественным наследным принцем страны Мохамедом бин Салманом, предоставил большую часть денег, вложенных в лигу в последние годы. И боссы Про Лиги намерены использовать еще больше этих денег, чтобы превратить дивизион в мощный центр.

Как сообщалось, украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Футболист Николай Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами.