Мессі та Бензема в одному чемпіонаті: власники "Ньюкасла" готові профінансувати трансфери

Мессі освистали перед останньою грою за ПСЖ. Фото: Reuters

Власники "Ньюкасла" готові виділити кошти на трансфери Ліонеля Мессі та Каріма Бензема. Професійна ліга Саудівської Аравії подає заявку на залучення кількох суперзірок, які приєднаються до Кріштіану Роналду на Близькому Сході, а гроші надходять від Державного інвестиційного фонду.

Про це пише англійське видання The Mirror з посиланням на New York Times та підтверджує відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Якщо Романо пише, що Бензема офіційно залишає "Реал" з посиланням на клуб та поміткою "Breaking", то скоріше так воно і є.

🚨 BREAKING: Karim Benzema LEAVES Real Madrid. Official statement confirms club and player decision. #Benzema pic.twitter.com/633WRATTYP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

Минулого сезону Роналду приєднався до команди Саудівської професійної ліги "Аль-Наср" й хоча він не зміг допомогти їм виграти титул став першою ластівкою на Близькому сході із суперзірок. Тепер місцеві функціонери сподіваються спокусити інших легенд приєднатися до їхніх команд. Їхня мета — перетворити Про Лігу на місце зустрічі найкращих футбольних талантів.

Мессі освистали у Парижі

Мессі також підтвердив, що цього літа залишить "ПСЖ", є припущення, що він піде за Роналду до Саудівської Аравії. Жорстоке зневажливе ставлення до трансферу Кріштіану Роналду стало відомим після того, як Карім Бензема спочатку проігнорував прохання. А фанати ПСЖ освистали Ліонеля Мессі перед фінальною грою чемпіонів Франції.

Переможцю чемпіонату світу запропонували рекордний контракт, щоб спокусити його переїхати на Близький Схід. Гроші за цю пропозицію надходять зі знайомого вболівальникам Прем'єр-ліги місця.

Згідно з даними New York Times, саме власники "Ньюкаслу", Державний інвестиційний фонд, фінансують пропозиції. PIF, суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії, очолюваний могутнім наслідним принцом країни Мохамедом бін Салманом, надав більшу частину грошей, які були вкладені в лігу останніми роками. І боси Про Ліги мають намір використати ще більше цих грошей, щоб перетворити дивізіон на потужний центр.

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