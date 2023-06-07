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Беллінгем став гравцем "Реала" за рекордну суму

7 червня 2023 17:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем став гравцем "Реала" за рекордну суму
Джуд Беллінгем прощається з уболівальниками "Боруссії". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" домовився з дортмундською "Боруссією" про підписання контракту з Джудом Беллінгемом. Англійський півзахисник пройшов медичний огляд, після чого про трансфер офіційно оголосили.

Сума операції складає 100 млн євро, повідомляє Marca.

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"Реал" та "Боруссія" погодили умови трансферу після заяви дортмундського клубу про вартість 19-річного англійського футболіста. "Джмелі" були готові продати Джуда Беллінгема лише за 100 млн євро. "Реал" погодився з цією сумою, і трансфер півзахисника став одним із найдорожчих переходів в історії футболу.

Чому "Реал" обрав Беллінгема?

Молодий англієць перейшов до "Боруссії" влітку 2020 року за 25 млн євро. До цього він відіграв лише сезон на клубному рівні. Але за підсумками того сезону "Бірмінгем" вивів з обігу 22-й номер на честь Беллінгема.

За три роки Джуд еволюціонував з молодого та талановитого футболіста до одного з найкращих півзахисників сучасного футболу. Він виграв із "Боруссією" Кубок Німеччини-2021 і разом з Ерлінгом Холандом став лідером тієї команди. Після продажу норвежця в "Манчестер Сіті" Беллінгема обрали капітаном "джмелів".

Весь сезон 2022/2023 англієць вів "Боруссію" до чемпіонського титулу, але в останньому турі команда зіграла внічию з "Майнцем" та опустилася на друге місце у турнірній таблиці. Той матч Беллінгем пропустив через травму.

Джуд Беллінгем
Тренер "Боруссії" втішає Беллінгема після нічиї з "Майнцем". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Довгий час на трансфер англійського півзахисника претендував "Ліверпуль", але "червоні" не спромоглися заплатити за гравця 100 млн євро. "Реал" продовжує оновлювати склад, і трансфер одного з найкращих гравців світу повністю вписується у цей курс мадридського клубу.

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