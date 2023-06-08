Месси откровенно признался, почему отказал "Барселоне" ради "Интера Майами"

Лионель Месси празднует гол. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинский футболист Лионель Месси принял предложение от клуба MLS "Интер Майами". Ветеран объяснил, почему не состоялось его возвращение в "Барселону".

Месси предоставил каталонцам возможность осуществить его переход, но клуб не воспользовался этим шансом, сообщает Mundo Deportivo.

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У Лео Месси был выбор из трех клубов, в которых он мог продолжить карьеру. "Аль-Хиляль" предлагал ему 1,5 млрд евро за три года. В "Интер" из Майами аргентинца звал владелец клуба Дэвид Бекхэм. "Барселона" убеждала своего воспитанника в том, что он может вернуться на "Камп Ноу". В итоге аргентинец выбрал вариант с переездом в США.

Месси объяснил свое решение

Несколько месяцев назад стало известно о том, что ветеран не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Сразу после этого возникли слухи о возвращении аргентинца в "Барселону". Отец футболиста и сам Месси несколько раз летали в Испанию.

Месси и Бекхэм. Фото: Reuters/Matthew Childs

По словам Лионеля, он только дважды общался с президентом клуба Жоаном Лапортой. С главным тренером команды Хави ветеран разговаривал гораздо чаще. Наставник мечтал о возвращении Месси, но клуб вел себя слишком пассивно.

"Я хотел вернуться. Но было много разных помех. Клуб и Ла Лига не могли договориться. "Барселона" должна была продать несколько футболистов и снизить зарплату остальным. Я не хотел, чтобы ответственность за это была на мне. Не хотел волну оскорблений в свой адрес, я уже проходил через это. Боялся повторения того, что уже было.

Мечтал снова надеть футболку "Барселоны". Когда понял, что это невозможно, принял приглашение из США. Тут я смогу наслаждаться жизнью и по-новому взглянуть на футбол", — рассказал Лионель Месси.

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