Мойес установил рекорд и рассказал, как "Вест Хэм" обыграл "Фиорентину"

Дэвид Мойес с трофеем Лиги Конференций. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал волю эмоциям после победы своей команды в финале Кубка Конференций. Англичане забили победный гол в ворота "Фиорентины" незадолго до конца поединка.

"Вест Хэм" завоевал свой первый трофей за 42 года, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Дэвид Мойес выиграл свой второй трофей в карьере. После Суперкубка Англии-2013 во главе "Манчестер Юнайтед" он привел "Вест Хэм" к победе в Лиге Конференций. Трофей завоевала команда, которая заняла 12 место в итоговой турнирной таблице АПЛ.

Эмоции Мойеса

"Молотобойцы" установили уникальный рекорд Лиги Конференций. Эта команда не проиграла ни одного поединка по ходу турнира. Благодаря триумфу в финале Англию в еврокубках представят в следующем сезоне восемь команд.

Дэвид Мойес празднует победу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Благодаря этой победе "Вест Хэм" сыграет в Лиге Европы. Мойес несколько раз был близок к отставке по ходу сезона, но руководство клуба его не уволило и не пожалело об этом.

"Мы много ошибались и страдали в этом сезоне, но он завершился оглушительным успехом для "Вест Хэма". Не каждый день удается вырвать победу в таком важном матче на последних минутах. Игроки до конца верили в победу. Это и позволило забить им решающий гол. Я благодарен парням за этот момент счастья. Эта победа для них и для болельщиков.

Мой телефон разрывался от звонков. Самым настойчивым оказался мой отец. Он смотрел матч в пабе с друзьями. Сказал, что гордится мной. Это лучшие слова, которые я слышал в жизни", — рассказал Дэвид Мойес.

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