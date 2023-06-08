Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мойес установил рекорд и рассказал, как "Вест Хэм" обыграл "Фиорентину" arrow

Мойес установил рекорд и рассказал, как "Вест Хэм" обыграл "Фиорентину"

8 июня 2023 08:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мойес установил рекорд и рассказал, как "Вест Хэм" обыграл "Фиорентину"
Дэвид Мойес с трофеем Лиги Конференций. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал волю эмоциям после победы своей команды в финале Кубка Конференций. Англичане забили победный гол в ворота "Фиорентины" незадолго до конца поединка. 

"Вест Хэм" завоевал свой первый трофей за 42 года, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА

Читайте также:

Дэвид Мойес выиграл свой второй трофей в карьере. После Суперкубка Англии-2013 во главе "Манчестер Юнайтед" он привел "Вест Хэм" к победе в Лиге Конференций. Трофей завоевала команда, которая заняла 12 место в итоговой турнирной таблице АПЛ. 

Эмоции Мойеса 

"Молотобойцы" установили уникальный рекорд Лиги Конференций. Эта команда не проиграла ни одного поединка по ходу турнира. Благодаря триумфу в финале Англию в еврокубках представят в следующем сезоне восемь команд. 

Дэвид Мойес
Дэвид Мойес празднует победу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Благодаря этой победе "Вест Хэм" сыграет в Лиге Европы. Мойес несколько раз был близок к отставке по ходу сезона, но руководство клуба его не уволило и не пожалело об этом. 

"Мы много ошибались и страдали в этом сезоне, но он завершился оглушительным успехом для "Вест Хэма". Не каждый день удается вырвать победу в таком важном матче на последних минутах. Игроки до конца верили в победу. Это и позволило забить им решающий гол. Я благодарен парням за этот момент счастья. Эта победа для них и для болельщиков. 

Мой телефон разрывался от звонков. Самым настойчивым оказался мой отец. Он смотрел матч в пабе с друзьями. Сказал, что гордится мной. Это лучшие слова, которые я слышал в жизни", — рассказал Дэвид Мойес. 

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем. 

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться на чемпионат Италии.

Джуд Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас