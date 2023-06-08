Мойес установил рекорд и рассказал, как "Вест Хэм" обыграл "Фиорентину"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал волю эмоциям после победы своей команды в финале Кубка Конференций. Англичане забили победный гол в ворота "Фиорентины" незадолго до конца поединка.
"Вест Хэм" завоевал свой первый трофей за 42 года, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Дэвид Мойес выиграл свой второй трофей в карьере. После Суперкубка Англии-2013 во главе "Манчестер Юнайтед" он привел "Вест Хэм" к победе в Лиге Конференций. Трофей завоевала команда, которая заняла 12 место в итоговой турнирной таблице АПЛ.
Эмоции Мойеса
"Молотобойцы" установили уникальный рекорд Лиги Конференций. Эта команда не проиграла ни одного поединка по ходу турнира. Благодаря триумфу в финале Англию в еврокубках представят в следующем сезоне восемь команд.
Благодаря этой победе "Вест Хэм" сыграет в Лиге Европы. Мойес несколько раз был близок к отставке по ходу сезона, но руководство клуба его не уволило и не пожалело об этом.
"Мы много ошибались и страдали в этом сезоне, но он завершился оглушительным успехом для "Вест Хэма". Не каждый день удается вырвать победу в таком важном матче на последних минутах. Игроки до конца верили в победу. Это и позволило забить им решающий гол. Я благодарен парням за этот момент счастья. Эта победа для них и для болельщиков.
Мой телефон разрывался от звонков. Самым настойчивым оказался мой отец. Он смотрел матч в пабе с друзьями. Сказал, что гордится мной. Это лучшие слова, которые я слышал в жизни", — рассказал Дэвид Мойес.
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