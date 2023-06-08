Моєс встановив рекорд і розповів, як "Вест Гем" обіграв "Фіорентину"

Девід Мойес із трофеєм Ліги Конференцій. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Головний тренер "Вест Гема" Девід Моєс дав волю емоціям після перемоги своєї команди у фіналі Кубка Конференцій. Англійці забили переможний гол у ворота "Фіорентини" незадовго до кінця поєдинку.

"Вест Гем" завоював свій перший трофей за 42 роки, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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Девід Моєс виграв свій другий трофей у кар'єрі. Після Суперкубку Англії-2013 на чолі "Манчестер Юнайтед" він привів "Вест Гем" до перемоги у Лізі Конференцій. Трофей виборола команда, яка посіла 12 місце у підсумковій турнірній таблиці АПЛ.

Емоції Моєса

"Молотобійці" встановили унікальний рекорд Ліги Конференцій. Ця команда не програла жодного поєдинку в ході турніру. Завдяки тріумфу у фіналі Англію в єврокубках представлять наступного сезону вісім команд.

Девід Моєс святкує перемогу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Завдяки цій перемозі "Вест Гем" зіграє у Лізі Європи. Моєс кілька разів був близький до відставки протягом сезону, але керівництво клубу його не звільнило і не пошкодувало про це.

"Ми багато помилялися і страждали цього сезону, але він завершився великим успіхом для "Вест Гема". Не кожен день вдається вирвати перемогу в такому важливому матчі на останніх хвилинах. Гравці до кінця вірили у перемогу. Це дозволило забити їм вирішальний гол. Я вдячний хлопцям за цей момент щастя. Ця перемога для них і для вболівальників.

Мій телефон розривався від дзвінків. Найнаполегливішим виявився мій батько. Він дивився матч у пабі із друзями. Сказав, що пишається мною. Це найкращі слова, які я чув у житті", — розповів Девід Моєс.

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