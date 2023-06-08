Яремчук может перейти в клуб АПЛ: будет играть с другим украинцем

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Форвард сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал несколько клубов английской Премьер-лиги. Он может начать сезон в новом для себя чемпионате.

Не исключено, что Яремчук окажется в одной команде с другим украинцем, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Сезон 2022/2023 стал неудачным для Романа Яремчука. Он вернулся в чемпионат Бельгии для того, чтобы перезапустить карьеру. Однако выбрал для этого клуб, который пережил сложные времена.

Надежда на новый сезон

На протяжении сезона "Брюгге" несколько раз менял тренеров. Не со всеми наставниками у Яремчука сложились хорошие отношения. К тому же украинец конфликтовал со спортивным директором команды. Нельзя забывать и о травмах, которые мешали форвард проявить себя.

Все это в совокупности привело к тому, что Роман Яремчук провел за "Брюгге" 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал столько же результативных передач. Бельгийский клуб готов расстаться с игроком, если получит хорошее предложение по его переходу.

Роман Яремчук с мячом. Фото: УНИАН

В услугах Яремчука заинтересованы сразу несколько клубов из английской Премьер-лиги, но наибольшую настойчивость проявляет "Эвертон". "Ириски" с трудом спаслись от вылета в Чемпионшип и хотят усилить состав, чтобы не допустить борьбу за выживание в новом сезоне. Клуб, в котором уже играет украинец Виталий Миколенко, готов арендовать Романа Яремчука на год с опцией выкупа его контракта. "Эвертон" заплатит "Брюгге" полтора миллиона евро и возьмет на себя зарплату игрока.

Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться на чемпионат Италии.

Джуд Беллингем стал игроком "Реала" за рекордную сумму.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.