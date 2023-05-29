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Яремчук не сыграет за сборную Украины: Русина вызвали в команду

29 мая 2023 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук не сыграет за сборную Украины: Русина вызвали в команду
Русин в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый тренерский штаб сборной Украины будет вынужден обойтись без услуг Романа Яремчука. Форвард бельгийского "Брюгге" получил повреждение и пропустит июньские матчи национальной команды. 

Вызов в сборную Украины получил Назарий Русин, сообщает Украинская Ассоциация футбола (УАФ). 

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Ведущий форвард сборной Украины Роман Яремчук пропустит несколько матчей национальной команды из-за повреждения. Его место в заявке команды займет Назарий Русин, который был включен в резервный список "сине-желтых". 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в матче за "Брюгге". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Подготовка к матчам отбора на Евро-2024 

Назарий Русин провел уверенный сезон в составе луганской "Зари". 24-летний воспитанник киевского "Динамо" забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Наградой за игру Назария стал первый вызов игрока в национальную команду. 

Помимо Назария Русина в заявке сборной Украины есть еще два нападающих. Это Владислав Ванат из "Динамо" и Артем Довбик из "Днепра-1". 

В июне сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией, а также два поединка отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой. 

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