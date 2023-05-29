Яремчук не зіграє за збірну України: Русина викликали до команди

Русин у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Новий тренерський штаб збірної України вимушений обійтися без послуг Романа Яремчука. Форвард бельгійського "Брюгге" отримав пошкодження та пропустить червневі матчі національної команди.

Виклик у збірну України отримав Назарій Русин, повідомляє Українська Асоціація футболу (УАФ).

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Провідний форвард збірної України Роман Яремчук пропустить кілька матчів національної команди через ушкодження. Його місце у заявці команди займе Назарій Русин, який був включений до резервного списку "синьо-жовтих".

Роман Яремчук у матчі за "Брюгге". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Підготовка до матчів відбору на Євро-2024

Назарій Русин провів упевнений сезон у складі луганської "Зорі". 24-річний вихованець київського "Динамо" забив 11 голів та зробив п'ять результативних передач. Нагородою за гру Назарія став перший виклик гравця до національної команди.

Крім Назарія Русіна, у заявці збірної України є ще два нападники. Це Владислав Ванат із "Динамо" та Артем Довбик із "Дніпра-1".

У червні збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною, а також два поєдинки відбору на Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

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