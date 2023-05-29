Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Яремчук не зіграє за збірну України: Русина викликали до команди arrow

Яремчук не зіграє за збірну України: Русина викликали до команди

29 травня 2023 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук не зіграє за збірну України: Русина викликали до команди
Русин у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий тренерський штаб збірної України вимушений обійтися без послуг Романа Яремчука. Форвард бельгійського "Брюгге" отримав пошкодження та пропустить червневі матчі національної команди.

Виклик у збірну України отримав Назарій Русин, повідомляє Українська Асоціація футболу (УАФ).

Читайте також:

Провідний форвард збірної України Роман Яремчук пропустить кілька матчів національної команди через ушкодження. Його місце у заявці команди займе Назарій Русин, який був включений до резервного списку "синьо-жовтих".

Роман Яремчук
Роман Яремчук у матчі за "Брюгге". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Підготовка до матчів відбору на Євро-2024

Назарій Русин провів упевнений сезон у складі луганської "Зорі". 24-річний вихованець київського "Динамо" забив 11 голів та зробив п'ять результативних передач. Нагородою за гру Назарія став перший виклик гравця до національної команди.

Крім Назарія Русіна, у заявці збірної України є ще два нападники. Це Владислав Ванат із "Динамо" та Артем Довбик із "Дніпра-1".

У червні збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною, а також два поєдинки відбору на Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чому не потиснула руку Соболенку з Білорусі.

Лондонський "Челсі" вже шукає клуб, у якому Михайло Мудрик зможе продовжити кар'єру.

Півзахисник Віктор Циганков допоможе "Жироні" побити клубні рекорди.

Тренер Томас Тухель може вже сьогодні звільнитися із мюнхенської "Баварії".

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью перейде до іншого клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB