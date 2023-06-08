Яремчук може перейти до клубу АПЛ: гратиме з іншим українцем

Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Форвард збірної України Роман Яремчук зацікавив декілька клубів англійської Прем’єр-ліги. Він може розпочати сезон у новому для себе чемпіонаті.

Не виключено, що Яремчук опиниться в одній команді з іншим українцем, повідомляє Daily Mail.

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Надія на новий сезон

Упродовж сезону "Брюгге" кілька разів міняв тренерів. Не з усіма наставниками у Яремчука склалися добрі стосунки. До того ж українець конфліктував зі спортивним директором команди. Не можна забувати й про травми, які заважали форварду проявити себе.

Все це разом призвело до того, що Роман Яремчук провів за "Брюгге" 27 матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі та зробив стільки ж результативних передач. Бельгійський клуб готовий відпустити гравця, якщо отримає хорошу пропозицію щодо його переходу.

Роман Яремчук із м'ячем. Фото: УНІАН

У послугах Яремчука зацікавлені одразу кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги, але найбільшу наполегливість виявляє "Евертон". "Іриски" важко врятувалися від вильоту до Чемпіоншипу і хочуть посилити склад, щоб не допустити боротьбу за виживання в новому сезоні. Клуб, у якому вже грає українець Віталій Миколенко, готовий орендувати Романа Яремчука на рік з опцією викупу його контракту. "Евертон" заплатить "Брюгге" півтора мільйона євро та візьме на себе зарплату гравця.

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