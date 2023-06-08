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Боуэн стал главным героем финала Лиги Конференций "Фиорентины" против "Вест Хема"

8 июня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Боуэн стал главным героем финала Лиги Конференций "Фиорентины" против "Вест Хема"
Полузащитник англичан Боуэн забил на 90-й минуте решающий гол. Фол: Twitter/West Ham
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В среду, 7 июня, состоялся финал Лиги конференций, в котором в драматической концовке английский "Вест Хэм" обыграл итальянскую "Фиорентину". Судьба матча решилась в эндшпиле.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Голы пошли только после перерыва. Сначала 11-метровый реализовали "молотобойцы". Отличился Бенрахма. Однако уже через несколько минут "фиалковые" отыгрывались и забрала себе инициативу. У итальянцев гол забил Бонавентура.

Все решил пас Пакеты

Под занавес встречи "Фиорентина" совершила нашествие на ворота соперника, но вместо этого пропустила на 90-й минуте.

"Фиалки" организовывали мощное нашествие в штрафную соперника, за что в конце встречи поплатились. Хавбек поклонников "Хулиганов зеленых улиц" Лукас Пакета всю игру был незаметен, но в нужный момент проявил себя. Бразилец отдал точную передачу на Боуэна, который удачно реализовал свой выход лицом к лицу с голкипером и стал героем финала.

Этот трофей принес "Вест Гему" путевку в Лигу Европы.

"Фиорентина" — "Вест Хэм" - 1:2
Голы: Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62 (пенальти), Боуэн, 90

"Фиорентина": Терраччано — Додо, Миленкович, Раньери (Игорь, 84), Бираги — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) — Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куамэ (Сапонара, 62).

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуэн, Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Предупреждения: Мандрагора, Данкан, Миленкович, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуэн

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