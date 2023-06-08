Боуен став головним героєм фіналу Ліги Конференцій "Фіорентини" проти "Вест Гему"

Півзахисник англійців Боуен забив на 90-й хвилині вирішальний гол. Фол: Twitter/West Ham

У середу, 7 червня, відбувся фінал Ліги конференцій, у якому в драматичній кінцівці англійський "Вест Гем" переграв італійську "Фіорентину". Доля матчу вирішилась в ендшпилі.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Голи пішли тільки після перерви. Спочатку 11-метровий реалізували "молотобойці". Відзначився Бенрахма. Проте вже за кілька хвилин "фіалкові" відігравалися і забрала собі ініціативу. У італійців гол забив Бонавентура.

Все вирішив пас Пакети

Під завісу зустрічі “Фіорентина” вчинила навалу на ворота суперника, але натомість пропустила на 90-й хвилині.

Jogadinha do Paquetá 🎶 pic.twitter.com/n7REwkzRkx — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023

"Фіалки" організовували потужну навалу у штрафний майданчик суперника, за що наприкінці зустрічі поплатилися. Хавбек прихильників "Хуліганів зелених вулиць" Лукас Пакета всю гру був непомітний, але у потрібний момент виявив себе. Бразилець віддав точну передачу на Боуена, який вдало реалізував свій вихід віч-на-віч з голкіпером та став героєм фіналу.

Цей трофей приніс "Вест Гему" путівку до Ліги Європи.

"Фіорентина" — "Вест Гем" — 1:2

Голи: Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62 (пенальті), Боуен, 90

"Фіорентина": Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) — Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 62).

"Вест Гем": Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Попередження: Мандрагора, Данкан, Міленкович, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуен

Нагадаємо, дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до чемпіонату Італії.

Джуд Беллінгем став гравцем "Реала" за рекордну суму.

Аргентинець Ліонель Мессі здивував вибором свого нового клубу.

Українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Харрі Кейна.