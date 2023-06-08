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Боуен став головним героєм фіналу Ліги Конференцій "Фіорентини" проти "Вест Гему"

8 червня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Боуен став головним героєм фіналу Ліги Конференцій "Фіорентини" проти "Вест Гему"
Півзахисник англійців Боуен забив на 90-й хвилині вирішальний гол. Фол: Twitter/West Ham
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У середу, 7 червня, відбувся фінал Ліги конференцій, у якому в драматичній кінцівці англійський "Вест Гем" переграв італійську "Фіорентину". Доля матчу вирішилась в ендшпилі.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Голи пішли тільки після перерви. Спочатку 11-метровий реалізували "молотобойці". Відзначився Бенрахма. Проте вже за кілька хвилин "фіалкові" відігравалися і забрала собі ініціативу. У італійців гол забив Бонавентура.

Все вирішив пас Пакети

Під завісу зустрічі “Фіорентина” вчинила навалу на ворота суперника, але натомість пропустила на 90-й хвилині. 

"Фіалки" організовували потужну навалу у штрафний майданчик суперника, за що наприкінці зустрічі поплатилися. Хавбек прихильників "Хуліганів зелених вулиць" Лукас Пакета всю гру був непомітний, але у потрібний момент виявив себе. Бразилець віддав точну передачу на Боуена, який вдало реалізував свій вихід віч-на-віч з голкіпером та став героєм фіналу. 

Цей трофей приніс "Вест Гему" путівку до Ліги Європи.

"Фіорентина" — "Вест Гем" — 1:2
Голи: Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62 (пенальті), Боуен, 90

"Фіорентина": Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) — Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 62).

"Вест Гем": Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Попередження: Мандрагора, Данкан, Міленкович, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуен

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