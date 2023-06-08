Мессі відверто зізнався, чому відмовив "Барселоні" заради "Інтера Маямі"

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прийняв пропозицію від клубу MLS "Інтер Маямі". Ветеран пояснив, чому не відбулося його повернення до "Барселони".

Мессі надав каталонцям можливість здійснити його перехід, але клуб не скористався цим шансом, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Лео Мессі мав вибір із трьох клубів, в яких він міг продовжити кар'єру. "Аль-Хіляль" пропонував йому 1,5 млрд євро за три роки. В "Інтер" із Маямі аргентинця кликав власник клубу Девід Бекхем. "Барселона" переконувала свого вихованця у тому, що він може повернутися на "Камп Ноу". У результаті аргентинець вибрав варіант із переїздом до США.

Мессі пояснив своє рішення

Кілька місяців тому стало відомо про те, що ветеран не продовжуватиме контракт із "ПСЖ". Одразу після цього виникли чутки про повернення аргентинця до "Барселони". Батько футболіста та сам Мессі кілька разів літали до Іспанії.

Мессі та Бекхем. Фото: Reuters/Matthew Childs

За словами Ліонеля, він лише двічі спілкувався із президентом клубу Жоаном Лапортою. З головним тренером команди Хаві ветеран розмовляв набагато частіше. Наставник мріяв про повернення Мессі, але клуб поводився надто пасивно.

"Я хотів повернутися. Але було багато різних перешкод. Клуб і Ла Ліга не могли домовитися. "Барселона" мала продати кілька футболістів і знизити зарплату решті. Я не хотів, щоб відповідальність за це була на мені. Не хотів хвилю образ у свій я вже проходив через це, боявся повторення того, що вже було.

Мріяв знову одягнути футболку "Барселони". Коли зрозумів, що це неможливо, прийняв запрошення із США. Тут я зможу насолоджуватися життям і по-новому поглянути на футбол", — розповів Ліонель Мессі.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ і гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутись на чемпіонат Італії.

Тренер Девід Моєс встановив рекорд і розповів, як "Вест Гем" обіграв "Фіорентину".