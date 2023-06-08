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Роналду хочет купить футбольный клуб: о чем идет речь

8 июня 2023 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду хочет купить футбольный клуб: о чем идет речь
Криштиану Роналду принимает поздравления. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду поделился планами на ближайшие годы. Португалец рассказал о намерении приобрести футбольный клуб. 

Ветеран хочет заняться развитием одной из команд после окончания карьеры, сообщает O Jogo

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Вице-чемпион Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру. 38-летний португалец надеется завоевать новые титулы в ближайшем будущем. 

Инвестиции в футбол 

Роналду признался, что уже некоторое время размышляет над возможностью стать владельцем одного из футбольных клубов. Португалец пока не выбрал команду, в которую собирается вложить личные средства. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду забил гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Но Криштиану займется развитием футбольного клуба после окончания карьеры игрока. Ближайшее время он намерен посвятить "Аль-Насру" и сборной Португалии. 

"Мне кажется, это интересное и полезное дело — управлять футбольным клубом. Пока не знаю, какой это будет клуб. Но это именно то, чем мне бы хотелось заняться после завершения карьеры. 

Речи об этом не идет. У меня есть несколько лет, в течение которых я буду выходить на поле. Есть цели как в клубе, так и в сборной Португалии. Я сосредоточен на их выполнении", — рассказал Криштиану Роналду. 

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем. 

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться на чемпионат Италии.

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