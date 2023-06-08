Роналду хочет купить футбольный клуб: о чем идет речь

Криштиану Роналду принимает поздравления. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лидер клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду поделился планами на ближайшие годы. Португалец рассказал о намерении приобрести футбольный клуб.

Ветеран хочет заняться развитием одной из команд после окончания карьеры, сообщает O Jogo.

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Инвестиции в футбол

Роналду признался, что уже некоторое время размышляет над возможностью стать владельцем одного из футбольных клубов. Португалец пока не выбрал команду, в которую собирается вложить личные средства.

Криштиану Роналду забил гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Но Криштиану займется развитием футбольного клуба после окончания карьеры игрока. Ближайшее время он намерен посвятить "Аль-Насру" и сборной Португалии.

"Мне кажется, это интересное и полезное дело — управлять футбольным клубом. Пока не знаю, какой это будет клуб. Но это именно то, чем мне бы хотелось заняться после завершения карьеры.

Речи об этом не идет. У меня есть несколько лет, в течение которых я буду выходить на поле. Есть цели как в клубе, так и в сборной Португалии. Я сосредоточен на их выполнении", — рассказал Криштиану Роналду.

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