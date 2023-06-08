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Роналду хоче придбати футбольний клуб: про що йдеться

8 червня 2023 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду хоче придбати футбольний клуб: про що йдеться
Кріштіану Роналду приймає вітання. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду поділився планами на найближчі роки. Португалець розповів про намір придбати футбольний клуб.

Ветеран хоче зайнятися розвитком однієї з команд після закінчення кар'єри, повідомляє O Jogo.

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Віцечемпіон Саудівської Аравії у складі "Аль-Насра" Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру. 38-річний португалець сподівається здобути нові титули в найближчому майбутньому.

Інвестиції у футбол

Роналду зізнався, що вже якийсь час розмірковує над можливістю стати власником одного з футбольних клубів. Португалець поки що не вибрав команду, в яку збирається вкласти особисті кошти.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду забив гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Але Кріштіану займеться розвитком футбольного клубу після закінчення кар'єри гравця. Найближчим часом він має намір присвятити "Аль-Насру" та збірній Португалії.

"Мені здається, це цікава та корисна справа — керувати футбольним клубом. Поки не знаю, який це буде клуб. Але це саме те, чим мені хотілося б зайнятися після завершення кар'єри.

Про це не йдеться. У мене є кілька років, протягом яких я виходитиму на поле. Є цілі як у клубі, так і у збірній Португалії. Я зосереджений на їхньому виконанні", — розповів Кріштіану Роналду.

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