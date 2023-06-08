Реванш Ломаченко с Хейни: промоутер предложил выгодный вариант

Девин Хейни и Василий Ломаченко на битве взглядов. Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни три варианта для следующего поединка. Среди них реванш с Василием Ломаченко.

Для Девина также рассматривают переход в другой дивизион, сообщает портал Boxing Social.

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На текущий момент известно, что Девин может либо провести защиту титула, либо подраться за пояс в первом полусреднем весе.

Эдди Хирн, Девин Хейни и Боб Арум. Боксеру придется выбрать одного из двух промоутеров. Фото: sportskeeda.com

Три варианта, и все с запахом фиаско

По словам Арума, Хейни предложили встретиться с победителем объединительного боя чемпионов первого полусреднего дивизиона Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса, подраться с опасным и непобежденным американцем Шакуром Стивенсоном, или же провести матч-реванш с украинцем Василием Ломаченко.

"Если Билл (отец Дэвина Хейни — Ред.) приедет на бой Тейлор — Теофимо, то мы сядем рядом и все обсудим. Он очень умный парень. Я изложу ему все варианты от Top Rank. Потом ему нужно сравнить это с предложениями любого другого промоутера. Только после этого они смогут решить, что делать дальше.

Нам понравилось работать с Девином. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится", — сказал Арум.

Отметим, что у Хэйни также рассмотрят предложение британского промоутера Эдди Хирна с боем на DAZN. Пока неизвестно, что они предложат Дэвину.

20 мая Хейни в Лас-Вегасе выиграл единогласным решением судей у Ломаченко. После боя мировая боксерская общественность почти в один голос назвала результат поединка несправедливым.

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