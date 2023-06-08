Реванш Ломаченка з Хейні: промоутер запропонував вигідний варіант

Девін Хейні та Василь Ломаченко на битві поглядів. Фото: Top Rank

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум запропонував абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Хейні три варіанти для наступного поєдинку. Серед них реванш із Василем Ломаченком.

Для Девіна також розглядають перехід до іншого дивізіону, повідомляє портал Boxing Social.

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На цей час відомо, що Девін може або провести захист титулу, або побитися за пояс у першій напівсередній вазі.

Едді Хірн, Девін Хейні та Боб Арум. Боксеру доведеться обрати одного з двох промоутерів. Фото: sportskeeda.com

Три варіанти, і всі із запахом фіаско

За словами Арума, Хейні запропонували зустрітися з переможцем об'єднавчого бою чемпіонів першого півсереднього дивізіону Джоша Тейлора і Теофімо Лопеса, побитися з небезпечним і непереможеним американцем Шакуром Стівенсоном або провести матч-реванш з українцем Василем Ломаченком.

"Якщо Білл (батько Девіна Хейні — Ред.) приїде на бій Тейлор — Теофімо, то ми сядемо поруч і все обговоримо. Він дуже розумний хлопець. Я викладу йому всі варіанти від Top Rank. Потім йому потрібно порівняти це з пропозиціями будь-кого іншого. Тільки після цього вони зможуть вирішити, що робити далі.

Нам сподобалося працювати з Девіном. Сподіваюся, що наша співпраця триватиме", — сказав Арум.

Зазначимо, що Хейні також розгляне пропозицію британського промоутера Едді Хірна з боєм на DAZN. Поки що невідомі деталі їхньої пропозиції Девіну.

20 травня Хейні у Лас-Вегасі виграв одноголосним рішенням суддів у Ломаченка. Після бою світовий боксерський загал майже в один голос назвав результат поєдинку несправедливим.

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