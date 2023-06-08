Реванш Ломаченка з Хейні: промоутер запропонував вигідний варіант
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум запропонував абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Хейні три варіанти для наступного поєдинку. Серед них реванш із Василем Ломаченком.
Для Девіна також розглядають перехід до іншого дивізіону, повідомляє портал Boxing Social.
На цей час відомо, що Девін може або провести захист титулу, або побитися за пояс у першій напівсередній вазі.
Три варіанти, і всі із запахом фіаско
За словами Арума, Хейні запропонували зустрітися з переможцем об'єднавчого бою чемпіонів першого півсереднього дивізіону Джоша Тейлора і Теофімо Лопеса, побитися з небезпечним і непереможеним американцем Шакуром Стівенсоном або провести матч-реванш з українцем Василем Ломаченком.
"Якщо Білл (батько Девіна Хейні — Ред.) приїде на бій Тейлор — Теофімо, то ми сядемо поруч і все обговоримо. Він дуже розумний хлопець. Я викладу йому всі варіанти від Top Rank. Потім йому потрібно порівняти це з пропозиціями будь-кого іншого. Тільки після цього вони зможуть вирішити, що робити далі.
Нам сподобалося працювати з Девіном. Сподіваюся, що наша співпраця триватиме", — сказав Арум.
Зазначимо, що Хейні також розгляне пропозицію британського промоутера Едді Хірна з боєм на DAZN. Поки що невідомі деталі їхньої пропозиції Девіну.
20 травня Хейні у Лас-Вегасі виграв одноголосним рішенням суддів у Ломаченка. Після бою світовий боксерський загал майже в один голос назвав результат поєдинку несправедливим.
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