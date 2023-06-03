Усик высказался о бое Ломаченко — Хейни: не все так однозначно
Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал поражение бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко в бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни. В поединке украинца и американца судьи отдали спорную победу местному боксеру.
Свое мнение украинский супертяжеловес высказал во время пресс-конференции в Польше, сообщает портал Новини.LIVE.
Отметим, что Усик является другом и кумом Ломаченко, из-за чего его мнение об легковесе можно было бы назвать предвзятым, но на этот раз Александр удивил.
Усик не был однозначным
Усик отметил, что, по его мнению, Ломаченко победил. Но также Александр допустил, что все может быть не все так однозначно.
"Мой сын сказал мне: "Папа, это неправильно. Василий победил". Я ответил: "Да, но так думаешь ты, я и мои друзья". Вот так. Я не знаю", — сказал Усик журналистам.
20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко проиграл единогласным решением судей: 116:112, 115:113, 115:113.
После поединка большинство экспертов и боксеров заявили, что Ломаченко был ограблен. На сторону украинца стала такая легенда как Оскар да ла Хойя, конкурент Шакур Стивенсон и многие другие. Из тех, кто считает победителем Дэвина, выделим Кита Турмана.
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