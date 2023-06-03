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Усик высказался о бое Ломаченко — Хейни: не все так однозначно

3 июня 2023 15:53
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик высказался о бое Ломаченко — Хейни: не все так однозначно
Усик во время пресс-конференции. Фото: скрин-шот
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал поражение бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко в бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни. В поединке украинца и американца судьи отдали спорную победу местному боксеру.

Свое мнение украинский супертяжеловес высказал во время пресс-конференции в Польше, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Усик является другом и кумом Ломаченко, из-за чего его мнение об легковесе можно было бы назвать предвзятым, но на этот раз Александр удивил.

Ломаченко пропустил правый боковой. Фото: MIKEY WILLIAMS / TOP RANK

Усик не был однозначным

Усик отметил, что, по его мнению, Ломаченко победил. Но также Александр допустил, что все может быть не все так однозначно.

"Мой сын сказал мне: "Папа, это неправильно. Василий победил". Я ответил: "Да, но так думаешь ты, я и мои друзья". Вот так. Я не знаю", — сказал Усик журналистам.

20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко проиграл единогласным решением судей: 116:112, 115:113, 115:113.

После поединка большинство экспертов и боксеров заявили, что Ломаченко был ограблен. На сторону украинца стала такая легенда как Оскар да ла Хойя, конкурент Шакур Стивенсон и многие другие. Из тех, кто считает победителем Дэвина, выделим Кита Турмана. 

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