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Усик висловився про бій Ломаченко — Хейні: не все так однозначно

3 червня 2023 15:53
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик висловився про бій Ломаченко — Хейні: не все так однозначно
Усик під час пресконференції. Фото: скрін-шот
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував поразку колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка у бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні. У поєдинку українця та американця судді віддали спірну перемогу місцевому боксеру.

Свою думку український суперважковаговик висловив під час прес-конференції в Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Усик є другом і кумом Ломаченка, через що його думку про легковаговика можна було б назвати упередженою, але цього разу Олександр здивував.

Ломаченко пропустив правий бічний. Фото: MIKEY WILLIAMS / TOP RANK

Усик не був однозначним

Усик зазначив, що, на його думку, Ломаченко переміг. Але також Олександр припустив, що все може бути не так однозначно.

"Мій син сказав мені: "Тату, це неправильно. Василь переміг". Я відповів: "Так, але так думаєш ти, я і мої друзі". Ось так. Я не знаю", — сказав Усик журналістам.

20 травня у Лас-Вегасі Ломаченко програв одноголосним рішенням суддів: 116:112, 115:113, 115:113.

Після поєдинку більшість експертів та боксерів заявили, що Ломаченка пограбували. На бік українця стала така легенда як Оскар да ла Хойя, конкурент Шакур Стівенсон та багато інших. З тих, хто вважає переможцем Девіна, виділимо лише Кіта Турмана.

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