Холанд объяснил причину перехода в "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд раскрыл секрет своего переезда в английскую Премьер-лигу. Норвежец назвал цель, ради которой "горожане" подписали с ним контракт.

Холанд готов помочь "Сити" добиться главной цели команды, сообщает Daily Mail.

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Норвежский голеадор вывел атаку "Манчестер Сити" на новый уровень. У соперников команды Хосепа Гвардиолы нет противодействия активности Эрлинга Холанда. За первый сезон в Англии 22-летний футболист установил несколько рекордов результативности.

Главная цель "Манчестер Сити"

"Горожане" заплатили дортмундской "Боруссии" большие деньги за Холанда. Тренерский штаб и болельщики "Сити" не пожалели об этом, однако главный успехи Эрлинга в английской команде еще впереди.

Эрлинг Холанд с Кубком Англии. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Любой футболист мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов. Знаю, как сильно ребята из "Манчестер Сити" хотят выиграть этот трофей. Это главная задача команды. Именно по этой причине они меня подписали.

Сделаю все возможное для того, чтобы осуществить нашу общую мечту. У "Сити" необыкновенные болельщики, и я хочу выиграть для них Лигу чемпионов. Без меня "горожане" выиграли все, что только можно. Я должен стать последней частью пазла", — рассказал норвежец.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанд забил 55 мячей за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Также на его счету девять результативных передач.

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