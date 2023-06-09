Холанд пояснив причину переходу до "Манчестер Сіті"

Ерлінг Холанд на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд розкрив секрет свого переїзду до англійської Прем'єр-ліги. Норвежець назвав мету, заради якої "містяни" підписали з ним контракт.

Холанд готовий допомогти "Сіті" досягти головної мети команди, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Норвезький голеадор вивів атаку "Манчестер Сіті" на новий рівень. Суперники команди Хосепа Гвардіоли не мають протидії активності Ерлінга Холанда. За перший сезон в Англії 22-річний футболіст встановив кілька рекордів результативності.

Головна мета "Манчестер Сіті"

"Містяни" заплатили дортмундській "Боруссії" великі гроші за Холанда. Тренерський штаб та вболівальники "Сіті" не пошкодували про це, проте головний успіх Ерлінга в англійській команді ще попереду.

Ерлінг Холанд із Кубком Англії. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Будь-який футболіст мріє зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Знаю, як сильно хлопці з "Манчестер Сіті" хочуть виграти цей трофей. Це головне завдання команди. Саме з цієї причини вони мене підписали.

Зроблю все можливе для того, щоб здійснити нашу спільну мрію. "Сіті" має незвичайних уболівальників, і я хочу виграти для них Лігу чемпіонів. Без мене "містяни" виграли все, що тільки можна. Я маю стати останньою частиною пазла", — розповів норвежець.

У сезоні 2022/2023 Ерлінг Холанд забив 55 м'ячів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Також на його рахунку дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик все ще може перейти до "Арсеналу".

Трансфер Харрі Кейна дорого коштуватиме "Реалу": англійський "Тоттенгем" назвав ціну на гравця.

Форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ та гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.