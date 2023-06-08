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Болельщики "Манчестер Сити" необычным образом проводили команду на финал ЛЧ

8 июня 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики "Манчестер Сити" необычным образом проводили команду на финал ЛЧ
Футболисты "Манчестер Сити" на разминке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аэропорт Манчестера окрасили в синий цвет болельщики "Манчестер Сити". Команда и вместе с группой поддержки вылетает в Стамбул на финал Лиги чемпионов.

В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале турнира с миланским "Интером", напоминает ITV

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В ближайшие три дня из аэропорта Манчестера вылетят более 9000 болельщиков. В Стамбул отправятся 39 рейсов. Многие из них оплатит непосредственно английский клуб. 

Невероятная поддержка для "Сити" 

Гранд АПЛ до сих пор ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, и это психологически давит на футболистов и фанов. Несмотря на доминирование "Сити" на внутренней арене в последние годы, тренер Хосеп Гвардиола признал: "синим" нужна победа в еврокубках, чтобы по-настоящему подчеркнуть свое величие.

Манчестер Сити
Аэропорт Манчестера. Фото: Google  

Однако сейчас надежды на победу в Лиге чемпионов высоки как у болельщиков, так и среди футболистов. "Манчестер Сити" сумел защитить чемпионский титул в АПЛ и завоевал Кубок Англии. В команде почти нет травмированных, зато появился прирожденный бомбардир в лице Эрлинга Холанда. 

Руководство аэропорта в Манчестере поддержало "Сити" и фанов команды. По сути, терминалы аэровокзала стали напоминать стадион "Этихад", на котором играют "горожане". Залы почти полностью окрасились в синие цвета, включая подсветку. Были выведены на дежурство дополнительные сотрудники, которые готовы помочь болельщикам в любую минуту. Манчестер ждет от команды трофей. Теперь дело за подопечными Гвардиолы. 

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем. 

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