Вболівальники "Манчестер Сіті" незвичайно провели команду на фінал ЛЧ

Футболісти "Манчестер Сіті" на розминці. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Аеропорт Манчестера пофарбували у синій колір уболівальники "Манчестер Сіті". Команда і разом із групою підтримки вилітає до Стамбула на фінал Ліги чемпіонів.

У суботу команда Хосепа Гвардіоли зіграє у фіналі турніру із міланським "Інтером", нагадує ITV.

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У найближчі три дні з аеропорту Манчестера вилетять понад 9000 уболівальників. До Стамбула вирушать 39 рейсів. Багато хто з них сплатить безпосередньо англійський клуб.

Неймовірна підтримка для "Сіті"

Гранд АПЛ досі жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів, і це психологічно тисне на футболістів та фанів. Попри домінування "Сіті" на внутрішній арені останніми роками, тренер Хосеп Гвардіола визнав: "синім" потрібна перемога в єврокубках, щоб по-справжньому наголосити на своїй величі.

Аеропорт Манчестера. Фото: Google

Однак зараз надії на перемогу у Лізі чемпіонів високі як у вболівальників, так і серед футболістів. "Манчестер Сіті" зумів захистити чемпіонський титул в АПЛ та завоював Кубок Англії. У команді майже немає травмованих, натомість з'явився вроджений бомбардир в особі Ерлінга Холанда.

Керівництво аеропорту в Манчестері підтримало "Сіті" та фанів команди. По суті, термінали аеровокзалу стали нагадувати стадіон "Етіхад", на якому грають "містяни". Зали майже повністю забарвилися у сині кольори, включаючи підсвічування. Було виведено на чергування додаткових співробітників, які готові допомогти вболівальникам будь-якої хвилини. На Манчестер чекає від команди трофей. Тепер справа за підопічні Гвардіоли.

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