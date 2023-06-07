Индзаги рассказал, как "Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов

Лаутаро, Лукаку и Чалханоглу на тренировке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги не собирается менять стиль игры команды в финале Лиги чемпионов. Он верит в своих футболистов перед поединком с английским "Манчестер Сити".

Индзаги заверил, что в субботнем матче с командой Хосепа Гвардиолы "нерадзурри" будут играть в своем стиле, сообщает Sempre Inter.

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В сезоне 2022/2023 были эпизоды, когда казалось, что Индзаги близок к отставке. Но тренер не изменял своим принципам и доказал, что они могут приносить результат.

Противостояние двух лучших команд

В финале Лиги чемпионов "Интер" ждет встреча с "Манчестер Сити", одной из сильнейших команд мира. Симоне Индзаги с уважением относится к "горожанам", но не собирается играть в этом поединке строго от обороны.

"Шансы не в нашу пользу, но именно это делает футбол таким захватывающим. Мы сыграем против великолепного соперника, но не изменим свой подход к поединкам. В течение матча будут моменты, когда нам нужно будет больше атаковать, и другие, когда нам нужно быть сильными в обороне. У нас еще есть время подготовиться к этому, и мы рассматриваем каждую деталь, чтобы составит план действий на любой случай", — рассказал Симоне Индзаги.

Симоне Индзаги во время матча. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Гвардиола и Лаутаро

Индзаги похвалил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, а также поддержал одного из лидеров своей команды.

"Тренер "Манчестер Сити" навсегда вписал свое имя в историю футбола. Он совершенствует стили день за днем. Совершенно заслуженно, что Гвардиола считается одним из лучших тренеров мира.

Лаутаро Мартинес? Он еще очень молод, но уже стал чемпионом мира. Самоотверженность и готовность сделать максимум для команды позволили Лаутаро выиграть много трофеев в "Интере". А еще он отличный парень, который считает свою команду семьей", — добавил Симоне Индзаги.

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