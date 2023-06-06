Уокер не поможет "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

Уокер (слева) после финала Кубка Англии. Фото: Ман Сити

В финале Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" может не сыграть основной правый защитник команды Хосепа Гвардиолы Кайл Уокер. У англичанина проблемы со здоровьем.

О проблемах защитника стало известно еще в финале Кубка Англии, сообщает портал independent.co.uk.

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О проблемах Уокера стало известно еще по ходу финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли". Кайл вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме.

Затем во вторник Уокер отсутствовал на открытой тренировке перед финалом Лиги чемпионов. Все остальные футболисты были в строю.

Ситуацию по поводу Уокера сегодня на пресс-конференции может разъяснить Гвардиола.

Отметим, что в финале Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "МЮ" благодаря дублю Илкая Гюндогана. Если 10 июня "Ман Сити" выиграет у "Интера", то повторит требл (победа в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Англии. — Ред.), который в 1999-м году удался "МЮ" Алекса Фергюсона.

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