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Осталось выиграть ЛЧ: лидер "Ман Сити" из-за суеверия провел сезон в одних трусах

5 июня 2023 19:29
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Осталось выиграть ЛЧ: лидер "Ман Сити" из-за суеверия провел сезон в одних трусах
В Лиге чемпионов традиции не изменяет. Фото: UEFA
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Уникальное суеверие придало уверенности голкиперу "Манчестер Сити" и борной Бразилии Эдерсону для завоевания главных трофеев сезона. Футболист во всех матчах сыграл в одних и тех же боксерках.

По словам Эдерсона, это его единственное суеверие, сообщает портал FourFourTwo.

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Эдерсон в чемпионате Англии. Фото: Манчестер Сити

Все же это не так шокирующе, как можно подумать

Эдерсон рассказал, что суеверие с боксерками является единственным в его жизни, но уже длительное время он всегда его придерживается.

По словам бразильца, каждый сезон клуб выдает ему боксерки и именно в них он играет. По окончании сезона Эдерсон благодарит трусы за все и выбрасывает в мусорное ведро.

"Одни ли это боксерки каждый сезон? Нет! Каждый сезон я получаю новые. Затем, когда сезон заканчивается, я благодарю их за их работу, и они отправляются прямо в мусорное ведро", — сказал суеверный голкипер.

Эдерсон в нынешнем сезоне вместе с "Ман Сити" выиграл чемпионат и Кубок Англии. 10 июня он сыграет против "Интера" в финале Лиги чемпионов.

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