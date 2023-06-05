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Залишилося виграти ЛЧ: лідер "Ман Сіті" через забобони провів сезон в одних трусах

5 червня 2023 19:29
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Залишилося виграти ЛЧ: лідер "Ман Сіті" через забобони провів сезон в одних трусах
У Лізі чемпіонів традиції не зраджує. Фото: UEFA
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Унікальний забобон надав впевненості голкіперу "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Едерсону для завоювання головних трофеїв сезону. Футболіст у всіх матчах зіграв в одних і тих же боксерках.

За словами Едерсона, це його єдині забобони, повідомляє портал FourFourTwo .

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Зазначимо, що з трусами або без бразильський голкіпер вважається одним із найкращих у світі та №1 в АПЛ.

Едерсон у чемпіонаті Англії. Фото: Манчестер Сіті

Все ж таки це не так шокуюче, як можна подумати

Едерсон розповів, що забобон з боксерками є єдиними в його житті, але вже тривалий час він завжди його дотримується.

За словами бразильця, щосезону клуб видає йому боксерки і саме в них він грає. Після закінчення сезону Едерсон дякує трусам за все і викидає у відро для сміття.

"Чи одні це боксерки кожен сезон? Ні! Кожен сезон я отримую нові. Потім, коли сезон закінчується, я дякую їм за їхню роботу, і вони вирушають прямо у відро для сміття", — сказав забобонний голкіпер.

Едерсон у нинішньому сезоні разом з "Ман Сіті" виграв чемпіонат і Кубок Англії. 10 червня він зіграє проти "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів.

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